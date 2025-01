Vučić: Amerikanci traže da ruski vlasnici potpuno napuste NIS, tražićemo od nove administracije da nam olakša

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da američki sankcije uvedene Naftnoj industriji Srbije podrazumijevaju "potpuni izlazak ruskog kapitala iz NIS-a".

Izvor: Kurir/Zoran Jevtić

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su američke sankcije NIS-u sveobuhvatan udar na ruske kompanije i kompanije povezane sa njima, među kojima je i NIS.

Predsjednik Srbije kaže da Srbija da je riječ o veoma teškim sankcijama, koje imaju dva pravna osnova – jeda iz 2014. i jedan iz 2020. godine, iz doba administracija Baraka Obame i Džozefa Bajdena. Rok za implementaciju američkih zahtjeva je mart. Plan rekonstrukcije ove rusko-srpske kompanije, objasnio je Vučić, "mora biti odobren od strane SAD-a"-

"Riječ je o najtežim sankcijama koje pogađaju jednu kompaniju u Srbiji i traži se potpuni izlazak ruskog kapitala i interesa iz NIS-a. Kompanija će moći da redovno posluje, ali sa planom vlasničke transformacije moramo da krenemo odmah i on mora da bude odobren od strane Sjedinjenih Država. Za sve operacije imaćemo 45 dana, zaključno sa 25. februarom. Do tada moramo da završimo sve sa Rusijom, imamo prostora do 15. marta jedino još finansijsku transkaciju da produžimo, ali i to mora da bude odobreno od Ministarstva finansija SAD", rekao je predsjednik Srbije, prenosi RTS.

Vučić je napomenuo da neće biti nikakvih nestašica i nikakve katastrofe. Najavio da će od nove američke administracija zatražiti da eventualno odustanu od nekih zahtjeva iz sankcija. Takođe je najavio i razgovore sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Kancelarija za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva finansija (OFAC) je dodala Naftnu industriju Srbije (NIS) na listu sankcija usmjerenih protiv kompanije "Gaspromnjeft" i Ruske Federacije jer je NIS u većinskom vlasništvu ruske kompanije.

Novim paketom sankcija, kojima se pridružila i Velika Britanija, obuhvaćena je i flota od 183 tankera koji, prema američkim tvrdnjama, pripadaju "tajnoj floti" kojom se obavlja izvoz ruske i iranske nafte.Sankcije su uvedene i protiv dva ruska osiguravajuća društva.

(Mondo)