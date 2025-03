Danas promjenljivo vrijeme sa prolaznom kišom i pljuskovima: Oprez zbog opasnosti od odrona na putevima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas će biti promjenljivo oblačno uz smjenu sunčanih intervala, prolazne kišom i pljuskova.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Maksimalna temperatura vazduha iznosiće od 10 do 15 stepeni Celzijusovih, na jugu do 18, u višim predjelima od šest, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Kiša će biti češća u prvom dijelu dana.

Na jugu Hercegovine biće uglavnom suvo, uz sunčane periode i umjeren do jak vjetar.

U narednoj noći nova kiša zona će se premještati od sjevera i zapada ka jugu i istoku.

Ponegdje će biti i jačih padavina. Na planinama će kiša povremeno prelaziti u susnježicu i snijeg, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, saopštio je Federalni hidrometeorološki zavod.

Temperatura izmjerena u 8.00 časova: Han Pijesak i Čemerno četiri stepena, Kalinovik pet, Bileća, Sokolac šest, Mrakovica, Gacko sedam, Srebrenica, Mrkonjić Grad, Šipovo, Gradačac osam, Bugojno, Jajce, Livno, Sarajevo, Trebinje, Tuzla, Ribnik, Foča, Višegrad, Novi Grad, Rudo devet, Banjaluka, Srbac, Prijedor, Sanski Most, Bijeljina, Zenica 10, Široki Brijeg 12, Mostar 16 stepeni Celzijusovih.

Najviše padavina u prethodna 24 časa palo je u Novom Gradu 19 litara po metru kvadratnom, zatim u Banjaluci 13, u Prijedoru 12, Mrakovici 11, Rudom osam, Čemernu i Han Pijesku po sedam, Srpcu i Mrkonjić Gradu po šest, Višegradu pet, Ribniku, Kalinoviku, Šipovu i Gacku po četiri, Bijeljini i Bileći po tri, Foči dva, a na Sokocu, u Srebrenici i Trebinju po jedan litar po metru kvadratonom.

Stanje na putevima

U zapadnim i sjevernim krajevima Republike Srpske i Federacije BiH /FBiH/ kolovozi su mokri i klizavi, a iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske skreću pažnju na opasnost od odrona na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina.

Zbog izlivanja vode na kolovoz obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Kostajnica - Kozarska Dubica na izlazu iz Kostajnice prema Dubici u Ulici Ranka Šipke i u mjestu Špilja.

Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu Prijedor - Novi Grad u mjestu Donja Dragotinja, kao i na magistralnom putu Jezero-Šipovo na ulazu u Jezero, a alternativni pravac je pored crkve.

Na regionalnom putu Podgradci-Mrakovica saobraćaj je obustavljen kod kamenoloma "Vučjak".

Situacija je promjenljiva, pa iz AMS apeluju na vozače da na put ne kreću, dok se na vrijeme informišu o stanju na putevima, najbolje putem veb-sajta "ams-rs.com".

Na magistralnom putu Gacko-Tjentište, zbog opasnosti od klizišta, između tunela Čemerno i Surdup saobraćaj se odvija otežano jednom trakom.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo, zbog klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara.

Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Izmijenjen je režim saobraćaja na putevima Razboj-Rudanka, Klašnice dva - Šargovac /brza cesta/, od Prijedorske petlje ka Klašnicama, Dragotinja-Prijedor, Orlovača-Trnopolje, Brodar - Višegrad jedan, Brod na Drini - Šćepan Polje.

Režim saobraćaja je izmijenjen i na putevima Srbac-Derventa, Prijedor-Kozarac, Crkvina - Modriča jedan, Sastavci-Ustiprača, Rudanka-Doboj, Klašnice jedan - Nova Topola, Gradiška - Nova Topola i Čatrnja-Gradiška.

Na magistralnom putu Donja Bukovica - Vršani i Vršani-Bijeljina saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Zbog aktiviranog klizišta u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Stari Ugljevik - Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo.

Na dionici magistralnog puta Dobro Polje - Miljevina saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog opasnosti od pojave klizišta u rejonu Starog Ugljevika zabranjen je saobraćaj. Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran - Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem Suvo Polje - Donja Trnova - Glavičice - Mezgraja.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina - Gornja Vijaka.

Na regionalnom putu Priboj-Šibošnica, dionica Mačkovac-Piperi, zabranjeno je odvijanje saobraćaja za teretna vozila zbog oštećenja mosta u Mačkovcu.

Na snazi je zabrana za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 12,5 tona na regionalnom putu Polje-Podnovlje, na Mostu kralja Aleksandra u opštini Rudo za vozila preko 10 tona, a na putu Brod na Drini - Šćepan Polje za vozila teža od 16 tona.

Na području FBiH, zbog sanacije klizišta na dionici auto-puta Tarčin-Lepenica, za saobraćaj su zatvorene tunelske cijevi tunela "Vis", "25. novembar" i "Grab", a saobraća se dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

Zbog radova na auto-putu Visoko-Podlugovi saobraća se preticajnom trakom.

Radovi su u toku na magistralnim putevima Lepenica - Han Ploča, Potoci-Mostar i Hadžići-Sarajevo, a mjestima radova saobraća se usporeno, jednom trakom.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje, zbog oštećenja kolovoza, još je obustavljen saobraćaj.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minta.

Zbog oštećenja mosta obustavljen je saobraćaj na graničnom prelazu Brčko-Gunja ka Hrvatskoj, a prelaz mogu koristiti samo pješaci, biciklisti i motociklisti.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila teža od pet tona, koja se preusmjeravaju se na novi most "Bratoljub" u Bratuncu i na prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na prelazu Šepak, vikendom mogu prelaziti samo u noćnom terminu od 22.00 do 6.00 časova.

(Srna/MONDO)