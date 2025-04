Novi snimak Titanika otkrio šta se dešavalo u posljednjim satima prije tragedije: "Nije udario direktno u stijenu"

Snimak Titanika otkriva nove detalje o posljednjim satima prije tragedije.

Izuzetno detaljan 3D snimak olupine Titanika pružio je najjasniji uvid do sada u posljednje sate čuvenog broda koji je potonuo 1912. nakon što je udario u santu leda. U tragediji je život izgubilo više od 1.500 ljudi.

Digitalna replika u punoj veličini otkriva kakvom je silinom brod pukao na pola i potonuo, a posebnu pažnju stručnjaka izazvala je kotlarnica koja do sada nije bila dostupna javnosti. Snimak potvrđuje ono što su preživjeli rekli, da su inženjeri do posljednjeg trenutka radili kako bi zadržali svjetla na brodu, prenosi Bi-Bi-Si.

Zahvaljujući kompjuterskoj simulaciji, pojavila su se nova otkrića: čini se da je niz rupa u brodskom trupu veličine lista papira bio dovoljan da izazove katastrofu epskih razmjera. "Titanik je poslednji preostali svjedok te tragedije i još ima šta da kaže", kaže Parks Stivenson, jedan od vodećih istraživača Titanika.

Snimak je napravljen u okviru dokumentarnog projekta Titanic: The Digital Resurrection koji potpisuju National Geographic i Atlantic Productions. Olupina, koja se nalazi na dubini od skoro 4.000 metara u Atlantskom okeanu, snimljena je pomoću podvodnih robota, a u izradi digitalnog modela korišćeno je više od 700.000 fotografija iz svih mogućih uglova.

Dok su prethodna istraživanja ponudila samo djelimične prikaze olupine, ovaj snimak po prvi put pruža potpunu sliku Titanika. Pramac broda i dalje stoji uspravno na morskom dnu, kao da je spreman da nastavi put. Ali 600 metara dalje na krmi nalazi se gomila iskrivljenog čelika, rezultat nasilnog udara o dno okeana nakon što se brod razbio.

"To je kao da istražujete mjesto zločina, morate sve da vidite u kontekstu", kaže Stivenson. "Samo kompletna slika nam može pomoći da zaista razumemo šta se dogodilo te noći.

Heroji u kotlarnici i otvoren ventil

Jedan od najzanimljivijih dijelova novog snimka je pogled u veliku kotlarnicu, koja se nalazi na zadnjem dijelu pramca, tačno na mjestu loma. Izgleda da su kotlovi potopljeni, što sugeriše da su još uvek radili kada je voda ušla u brod.

Otvoreni ventil je takođe pronađen na krmenoj palubi, što ukazuje na to da para i dalje teče do generatora struje, zahvaljujući inženjerima koji su punili peći do posljednjeg daha kako bi zadržali svjetla.

"Ovi ljudi su držali svetla i sisteme dovoljno dugo da posada spusti čamce za spasavanje. Držali su haos pod kontrolom dok god su mogli", rekao je Stivenson i dodao da je otvoreni ventil neka vrsta simbola njihove žrtve. Svi su umrli, ali je njihova žrtva vjerovatno spasila stotine života.

Ključna šteta je bila manja nego što se mislilo

Nova kompjuterska simulacija, zasnovana na originalnim nacrtima Titanika, kombinovala je podatke o brzini, kursu i položaju broda kako bi rekonstruisala tačan redosljed događaja nakon što je udario u santu leda. "Koristili smo najsavremenije algoritme, kompjuterske modele i superkompjutere da bismo došli do ovih nalaza", kaže prof. Jeom-Kee Paik sa Univerzitetskog koledža u Londonu, koji je vodio istraživanje.

Simulacija je pokazala da Titanik nije direktno udario u stijenu, već je prošao duž nje, ali je to bilo dovoljno da napravi niz malih pukotina duž jednog dijela trupa. Brod je projektovan da ostane na površini čak i ako su četiri vodonepropusna odjeljka poplavljena, ali se šteta, prema simulaciji, proširila na šest.

