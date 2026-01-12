logo
Blanuša: Građani Ugljevika i Bijeljine plaćaju cijenu pljačke u RiTE Ugljevik

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Građani Ugljevika i Bijeljine ostali su bez grijanja usred velikih minusa zbog višegodišnjeg javašluka, korupcije i lošeg upravljanja u RiTE Ugljevik, poručio je predsjednik SDS-a Branko Blanuša, pozivajući na hitnu odgovornost nadležnih.

Branko Blanuša Izvor: SDS

Predsjednik SDS-a Branko Blanuša ocijenio je da građani Ugljevika i Bijeljine na najsuroviji način plaćaju cijenu pljačke i nesavjesnog upravljanja u Rudniku i Termoelektrani Ugljevik, nakon što je termoelektrana ispala iz pogona zbog nedostatka uglja.

Blanuša je istakao da je u RiTE Ugljevik odavno trebalo uvesti vanredno stanje i sprovesti sanacione mjere kako bi termoelektrana bila u funkciji i kako bi bile obezbijeđene dovoljne količine uglja za nesmetan rad i grijanje građana.

"Zbog nedomaćinskog rada i podređivanja opšteg interesa interesima pojedinaca, RiTE Ugljevik je doživio slom, a građani Ugljevika i Bijeljine ostali su bez grijanja na velikim minusima", rekao je Blanuša.

On je upozorio da je elektroenergetska sigurnost Republike Srpske ozbiljno ugrožena i da odgovorni za takvo stanje moraju snositi posljedice.

"Ono što imamo u slučaju RiTE Ugljevik je primjer za udžbenike o korupciji. Uz najviši državni vrh pojavljuje se mešetar koji obećava investicije od stotine miliona maraka, dobija koncesije, ne ispunjava obaveze, a za minimalna ulaganja dobija 242 miliona KM", naveo je Blanuša.

Prema njegovim riječima, iza Rašida Serdarova u Ugljeviku nije ostalo ništa, dok su građani Ugljevika i Bijeljine bez grijanja jer nema uglja.

Blanuša je naglasio da će se, bez uspostavljanja sistema odgovornosti i bez rada tužilaštava, nastaviti pustošenje, čiju će cijenu plaćati narod.

"Vrijeme je da treći stub vlasti, onaj pravosudni, počne da radi i pozabavi se uhodanom kriminalnom šemom", poručio je Blanuša.

Dodao je da oni koji su ugrozili energetsku stabilnost Republike Srpske i doveli do kolapsa sistema moraju konačno odgovarati.

"Serdarov je dobio 180 miliona i i dalje je gazda koncesije. Državom i narodom se niko ne smije igrati. Moraju odgovarati svi koji su 2013. godine doveli Komsar, tolerisali neispunjavanje koncesionih obaveza, a sada ga nagrađuju sa 242 miliona KM, dok uglja nema ni za zjenicu oka, a kamoli za gradsku toplanu u Bijeljini i grijanje u Ugljeviku", zaključio je Blanuša.

