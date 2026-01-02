Tehnički kvar zaustavio Termoelektranu "Ugljevik": Lom na lančaniku onemogućio odvoz šljake

Preduzeće Rudnik i Termoelektrana "Ugljevik" demantovalo je navode pojedinih medija o havariji u novogodišnjoj noći, pojašnjavajući da je riječ o uobičajenom kvaru, na čijem se otklanjanju aktivno radi.

Pojašnjavajući zastoj bloka u srijedu, 31. decembra, iz ovog preduzeća su naveli da se šljaka iz ložišta kotla, odnosno odšljakivača, odvodi putem grebača (lančastog transportera).

"U uslovima povećanih količina šljake taj sistem radi u izuzetno teškim uslovima. Tako je usljed konstantne, visoke opterećenosti i zamora materijala, došlo do iznenadnog loma na lančaniku preko koga se ostvaruje pogon lančastog transportera, čime je onemogućen dalji transport šljake iz odšljakivača", pojasnili su iz RiTE "Ugljevik".

U saopštenju je navedeno da je pogonsko osoblje u datom trenutku donijelo jedinu moguću i ispravnu odluku i bezbjedno isključilo kotlovski agregat.

"S obzirom na to da je u trenutku loma lančanika unutar odšljakivača ostala određena količina šljake, da u tom momentu i dalje dolazi do obrušavanja šljake sa zidova ložišta kotla, te da povremeno dolazi do isijavanja određenih manjih količina šljake izvan odšljakivača, angažovano je vatrogasno osoblje", naveli su iz RiTE.

Vatrogasno osoblje je obezbjeđivalo lice mjesta i ni u jednom trenutku nije bilo opasnosti po zaposlene i opremu.

"Prethodno opisana situacija nije neuobičajena i do nje je dolazilo mnogo puta tokom perioda rada Termoelektrane, odnosno više puta je dolazilo do kidanja lanca lančastog transportera ili kvara na reduktoru pogona tog transportera. Navedeni problemi su dovodili do potrebe bezbjednog isključenja kotla, s ciljem otklanjanja kvara", naglasili su iz RiTE "Ugljevik".

RiTE Ugljevik su osudili plasiranje neistina, navodeći da one imaju za cilj

uznemiravanje javnosti.

"U slučaju da se takve situacije ponove bićemo prinuđeni da prekinemo svaku komunikaciju i da protiv medija koji šire paniku prenošenjem netačnih i neprovjerenih informacija o radu RiTE Ugljevik - pokrenemo sve raspoložive pravne postupke radi zaštite ugleda preduzeća i odgovornosti za nastalu štetu", saopšteno je iz RiTE "Ugljevik".