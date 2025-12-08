Termoelektrana Ugljevik ponovo stala: Nedostatak uglja isključio blok iz mreže

Termoelektrana Ugljevik od sinoć je ponovo van pogona zbog nedostatka uglja, potvrđeno je za ATV. Prema dostupnim informacijama, blok je isključen sa mreže 7. decembra u 23.57 časova, što je još jedan u nizu prekida rada u ovoj godini.

Izvor: Shutterstock

Riječ je o nastavku problema koji već duže opterećuju rad ovog strateški važnog energetskog objekta.

Podsjećamo, Nadzorni odbor RiTE Ugljevik smijenio je 5. novembra dosadašnjeg vršioca dužnosti direktora Diku Cvjetinovića, a na njegovo mjesto postavljen je Žarko Novaković, šef Kluba odbornika SNSD-a u Skupštini opštine Ugljevik. Tada je smijenjena i kompletna uprava preduzeća.

Rudnik i Termoelektrana Ugljevik su na kraju septembra ove godine poslovali sa gubitkom od 22,57 miliona KM. Ipak, prema zvaničnim podacima, ukupni dug smanjen je za više od sedam miliona maraka u odnosu na prethodnu godinu, kada je iznosio 29,9 miliona KM.

Bivši v.d. direktor Cvjetinović tada je isticao da se smanjenje duga postiže racionalnim poslovanjem i rezanjem troškova.

Gubitak, međutim, predstavlja samo dio šire krize koja godinama potresa RiTE Ugljevik – od milionskih sudskih sporova sa slovenačkim partnerima i obaveze da dio proizvedene energije isporučuje Sloveniji, do protesta radnika i neuspješnog povrata koncesije od “Comsar Energy Group Limited”. Sve to duboko je ugrozilo stabilnost preduzeća, koje se, uprkos nastojanjima, i dalje bori da izađe iz finansijskog ambisa.

(ATV/MONDO)