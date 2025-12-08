logo
Termoelektrana Ugljevik ponovo stala: Nedostatak uglja isključio blok iz mreže

Termoelektrana Ugljevik ponovo stala: Nedostatak uglja isključio blok iz mreže

Autor Nikolina Damjanić Izvor atv
0

Termoelektrana Ugljevik od sinoć je ponovo van pogona zbog nedostatka uglja, potvrđeno je za ATV. Prema dostupnim informacijama, blok je isključen sa mreže 7. decembra u 23.57 časova, što je još jedan u nizu prekida rada u ovoj godini.

Novi zastoj u TE Ugljevik Izvor: Shutterstock

Riječ je o nastavku problema koji već duže opterećuju rad ovog strateški važnog energetskog objekta.

Podsjećamo, Nadzorni odbor RiTE Ugljevik smijenio je 5. novembra dosadašnjeg vršioca dužnosti direktora Diku Cvjetinovića, a na njegovo mjesto postavljen je Žarko Novaković, šef Kluba odbornika SNSD-a u Skupštini opštine Ugljevik. Tada je smijenjena i kompletna uprava preduzeća.

Rudnik i Termoelektrana Ugljevik su na kraju septembra ove godine poslovali sa gubitkom od 22,57 miliona KM. Ipak, prema zvaničnim podacima, ukupni dug smanjen je za više od sedam miliona maraka u odnosu na prethodnu godinu, kada je iznosio 29,9 miliona KM.

Bivši v.d. direktor Cvjetinović tada je isticao da se smanjenje duga postiže racionalnim poslovanjem i rezanjem troškova.

Gubitak, međutim, predstavlja samo dio šire krize koja godinama potresa RiTE Ugljevik – od milionskih sudskih sporova sa slovenačkim partnerima i obaveze da dio proizvedene energije isporučuje Sloveniji, do protesta radnika i neuspješnog povrata koncesije od “Comsar Energy Group Limited”. Sve to duboko je ugrozilo stabilnost preduzeća, koje se, uprkos nastojanjima, i dalje bori da izađe iz finansijskog ambisa.

(ATV/MONDO)

