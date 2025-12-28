logo
Sijarto o migrantima: Ne želimo provesti praznike u strahu od terorizma

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Mađarska neće primiti nijednog migranta 2026. godine i neće platiti nijednu forintu za smještaj migranata iz drugih zemalja EU, izjavio je danas mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

sijarto: mađarska neće potpisati sporazum o migracijama Izvor: YouTube/RTRS

"Mađarska neće sprovesti pakt o migraciji. Ne želimo paralelna društva i ne želimo da provedemo Božić pod prijetnjom terorizma. Sljedeće godine, Mađarskoj će biti potrebna sva njena snaga, jer Brisel želi da počne da naseljava migrante ovdje", naveo je Sijarto u objavi na Fejsbuku.

Sijarto je naglasio da će se jedna od najvećih bitaka naredne godine odnositi na to što Mađarska ne prihvata sporazum o migraciji, koji u EU stupa na snagu na ljeto, prenosi MTI.

On je istakao da bi sporazum, iako bi trebalo da učini evropski sistem azila efikasnijim, u praksi "primorao Mađarsku na nemoguć izbor, da plati ili da primi migrante", što smatra apsurdnim.

Sijarto je dodao da je Mađarska izgradila graničnu ogradu o svom trošku, i da je branila spoljnu granicu EU od migranata više od decenije, a da je trenutno kažnjena sa milion evra dnevno jer je odbila da ih primi.

Ukazao je da se u zemljama zapadno od Mađarske koje ne mogu ili ne žele da se brane od migranata bezbjednost pogoršala.

Tagovi

Mađarska migranti

