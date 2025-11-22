"Radije ćemo plaćati milion evra dnevno": Orban oštro protiv migranata

Orban je pozvao strane turiste da tokom božićnih praznika posete Mađarsku, koja je slobodna od migranata iz Afrike, Bliskog istoka i Južne Azije.

Izvor: EPA/Olivier Hoslet

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je danas da će Mađarska radije plaćati Evropskoj komisiji kaznu od milion evra dnevno, nego da odustane od svoje politike nulte tolerancije prema ilegalnim imigrantima i dozvoli im ulazak na svoju teritoriju.

"Kaznu od milion evra dnevno od Brisela zato što ne puštamo ilegalne migrante platićemo za našu i vašu bezbjednost. Bolje je nego živjeti u strahu. Ovog Božića dođite u Mađarsku i doživite Evropu kakva bi trebalo da bude“, napisao je Orban na društvenoj mreži Iks, prenio je Tass.

Sud pravde u Luksemburgu je 2024. godine, na inicijativu Evropske komisije, izrekao Mađarskoj kaznu od 200 miliona evra zbog nepoštovanja Pakta EU o migracijama, a dodatnih milion evra se obračunava za svaki dan kašnjenja u poštovanju te odluke.

Za godinu dana ukupna kazna, uključujući kamatu, premašila je 500 miliona evra, a taj novac može se odbiti od sredstava koja se duguju Mađarskoj iz budžeta i specijalizovanih fondova EU.

Mađarska je tu odluku osporila na sudu i poručila da ne namjerava da plati ni glavnicu ni kamatu, kao i da se neće pridržavati propisa EU o migraciji.