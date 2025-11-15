Orbanovo upozorenje za Evropu: "Stojimo na ivici rata, moramo svi da podignemo glas"

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da je situacija opasna i da je Evropa na pragu rata.

Izvor: EPA/ZOLTAN MATHE/MTI/Evgeny Biyatov / Sputnik / Profimedia

Mađarski premijer Viktor Orban smatra da situacija u Evropi nije povoljna i da postoji velika šansa da dođe do rata.

"Građani Evrope moraju da dignu svoj glas, inače će evropski lideri zakoračiti u rat", rekao je Orban, dodajući da vidi ''iste znakove kao pred Prvi svjetski rat'', prenosi Euronews, pisanje Tanjuga.

Stav mađarske vlade nije oblikovan prema interesima drugih, rekao je Orban, dodajući da je vođen interesima Mađarske i da će promovisati samo te interese, čak i ako se oni ne poklapaju sa interesima drugih.

U međuvremenu, pozvao je na "iskrene i duboke razgovore", ali je dodao da mediji i novinari koji se finansiraju iz inostranstva nisu suvereni i da ne treba razgovarati sa njima.

Govoreći o ratu u Ukrajini, Viktor Orban je rekao da ni Rusija ni Ukrajina trenutno nisu spremne za mir i da je potrebno mobilisati velike sile da utiču na pregovore.

Ukrajina, prema njegovim riječima, više nije suverena i opstaje zahvaljujući zapadnoj pomoći.

Mađarski premijer je pozvao mlade da razumiju političke i kulturne razlike, ali da rade na unutrašnjem miru, jer "ljudi sa unutrašnjim mirom rijetko započinju ratove".

(Euronews/MONDO)