Šta je Orban jeo kod Trampa? Pogledajte detaljan jelovnik

Mađarski premijer Viktor Orban je na radnom ručku sa Donaldom Trampom u Bijeloj kući probao specijalitete američke jesenje kuhinje - od osvježavajuće baštenske salate sa sjemenkama nara do pite od bundeve sa sladoledom od vanile.

Izvor: CNP / MediaPunch / imago stock&people / Profimedia

U čast posjete mađarskog premijera Viktora Orbana, na svečanom meniju radnog ručka sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom u Bijeloj kući našli su se klasični specijaliteti američke jesenje kuhinje, objavljeno je danas na internet stranici Bijele kuće.

Na meniju za radni ručak, kako se navodi, kao predjelo poslužena je baštenska salata sa sjemenkama nara, krastavcem, rendanim rotkvicama i prelivom od mente i limuna, prenosi mađarski portal Hirado.

Orban i mađarska delegacija su na radnom ručku sa Trampom imali za glavno jelo pečenu piletinu sa timijanom, pire od slatkog krompira, prokelj i kelj, dok je za desert bila pita od bundeve, sladoled od vanile, krekeri od sjemenki bundeve i medenjaci.

Mađarska i Sjedinjene Američke Države su tokom susreta Orbana i Trampa juče potpisale niz sporazuma u sferi nuklearne energije, odbrane i energetike. Orban je nakon razgovora sa Trampom u Bijeloj kući rekao da je Mađarska dobila izuzeće od američkih sankcija na ruske energente.