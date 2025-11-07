Tramp dočekao Orbana u Bijeloj kući: Premijer Mađarske na teškom zadatku u Vašingtonu

Počeo sastanak Trampa i Orbana.

Američki predsjednik Donald Tramp dočekao je premijera Mađarske Viktora Orbana u Bijeloj kući u Vašingtonu , javlja "Skaj Njuz". Sastanak je počeo oko 17 časova po britanskom vremenu, a glavna tema je rat u Ukrajini i sankcije Rusiji koje su nedavno uvedene "Rosnjeftu" i "Gaspromu".

Orban je dočekan ispred zapadnog krila Bijele kuće gdje se srdačno pozdravio sa Trampom. Novinari su odmah pitali američkog predsjednika da li će se sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Budimpešti i Tramp je kratko odgovorio: "Uvijek postoji šansa".

Orban, sa druge strane, ima dva cilja na sastanku sa Trampom. Nedavno je otkazan susret Trampa i Putina u Budimpešti što bi politički značilo i samom Orbanu, a dvojica lidera, Tramp i Orban, odmah su se uputili u salu za sastanke.

Tramp je prvi govorio. Glavna tema razgovora je svakako rat u Ukrajini.

"Razlog zašto smo ovdje jeste da otvorimo novo poglavlje u bilateralnim odnosima Sjedinjenih Država i Mađarske", rekao je Tramp, a na njegove riječi se nadovezao njegov gost: "Željeli bismo da razgovaramo o konkretnim doprinosima da vam pomognemo u uspostavljanju mira".

Izuzeće sankcija za Mađarsku

Potom je američki predsjednik govorio o izuzeću američkih sankcija Rusiji za Mađarsku. Orban je to zamolio prethodnog mjeseca.

"Razmišljamo o tome. Veoma je teško za njega (Orbana) da pribavi naftu i gas sa drugih mjesta... Nemaju more, nemaju luke zbog čega su u problemu. Kada vidite šta se sve desilo sa Evropom, mnoge zemlje kupuju dosta nafte i gasa od Rusije i to me mnogo uznemirava", objasnio je Tramp, prenosi "Skaj Njuz".

