Tramp odbio Orbanov zahtjev: Nema izuzeća od sankcija

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba Izvor SRNA
Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da je odbio zahtjev Mađarske da bude izuzeta od američkih sankcija uvedenih ruskim naftnim kompanijama.

GIMtnKkWoAAhrJ5.jpg Izvor: X/Viktor Orban

"Mađarski premijer Viktor Orban zatražio je izuzeće. Mi nismo odobrili", rekao je Tramp novinarima.

Mađarski premijer Viktor Orban već duže vrijeme vodi politiku balansiranja između Zapada i Rusije, nastojeći da očuva bliske ekonomske veze s Moskvom, posebno u energetskom sektoru.

Mađarska je gotovo u potpunosti zavisna od ruskog gasa i nafte, a ruske kompanije poput “Lukoila” i “Rosnjefta” imaju važnu ulogu u snabdijevanju i investicijama u zemlji.

Nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele nove sankcije protiv ruskih energetskih firmi zbog rata u Ukrajini, Orban je zatražio izuzeće kako bi Mađarska mogla nastaviti da uvozi rusku naftu i gas bez posljedica po svoje kompanije i ekonomiju.

Vašington je, međutim, odbio taj zahtjev, smatrajući da bi takav ustupak potkopao efekat sankcija i poslao pogrešnu poruku drugim evropskim državama.

Odluka Donalda Trampa da ne odobri izuzeće dolazi uprkos njegovim ranijim dobrim odnosima s Orbanom, koji je jedan od rijetkih evropskih lidera otvoreno podržavao Trampovu politiku. 

Tagovi

Viktor Orban Donald Tramp sankcije gas

