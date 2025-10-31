Tramp odbio Orbanov zahtjev: Nema izuzeća od sankcija

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da je odbio zahtjev Mađarske da bude izuzeta od američkih sankcija uvedenih ruskim naftnim kompanijama.

Izvor: X/Viktor Orban

"Mađarski premijer Viktor Orban zatražio je izuzeće. Mi nismo odobrili", rekao je Tramp novinarima.

Mađarski premijer Viktor Orban već duže vrijeme vodi politiku balansiranja između Zapada i Rusije, nastojeći da očuva bliske ekonomske veze s Moskvom, posebno u energetskom sektoru.

Mađarska je gotovo u potpunosti zavisna od ruskog gasa i nafte, a ruske kompanije poput “Lukoila” i “Rosnjefta” imaju važnu ulogu u snabdijevanju i investicijama u zemlji.

Nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele nove sankcije protiv ruskih energetskih firmi zbog rata u Ukrajini, Orban je zatražio izuzeće kako bi Mađarska mogla nastaviti da uvozi rusku naftu i gas bez posljedica po svoje kompanije i ekonomiju.

Vašington je, međutim, odbio taj zahtjev, smatrajući da bi takav ustupak potkopao efekat sankcija i poslao pogrešnu poruku drugim evropskim državama.

Odluka Donalda Trampa da ne odobri izuzeće dolazi uprkos njegovim ranijim dobrim odnosima s Orbanom, koji je jedan od rijetkih evropskih lidera otvoreno podržavao Trampovu politiku.