Hoće li gorivo biti jeftinije? Danas rasprava o akcizama u Parlamentu BiH

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi danas trebao da raspravlja o Zakonu o akcizama u BiH.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo bi da razmatra Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač poslanik Saša Magazinović.

Magazinović je ranije naveo da će se o prijedlogu ovog zakona, koji je uputio u proceduru sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku, Predstavnički dom izjasniti 16. marta.

Šta predviđaju izmjene Zakona o akcizama?

Ukoliko ovaj prijedlog dobije zeleno svjetlo, Savjet ministara će imati zakonsko ovlaštenje da, u slučaju poremećaja na tržištu, donese odluku o:

Privremenom ukidanju akciza na naftne derivate.

Smanjenju iznosa akciza na period do maksimalno šest mjeseci tokom jedne kalendarske godine.

Podsjećamo, šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić prije dva dana je poručila kako SNSD neće podržati ukidanje ili smanjenje akciza. Vulićeva je rekla da je prijedlog poslanika SDP-a Saše Magazinovića o ukidanju ili smanjenju akciza na gorivo, koji je uputio u parlamentarnu proceduru, klasičan primjer populističke politike koja nema za cilj dugoročno rješavanje problema, već trasiranje puta za predizbornu kampanju.

Ubrzo joj je stigao i odgovor od Magazinovića.

"Sanja Vulić, po ko zna koji put, demonstrira svoju površnost, lijenost da čita parlamentarne materijale, ali i neznanje. Da je bar pročitala prijedlog zakona o akcizama, manje bi promašila u svom komentaru gdje ljude plaši da će ostati bez plata ako se usvoji dopuna Zakona o akcizama", naveo je on i dodao:

"Nazivati avanturizmom otvaranje mogućnosti da Vijeće ministara može odlučivati o akcizama kao što tu mogućnost imaju druge vlade, može samo politički i ekonomski nepismena osoba odrođena od svake životne realnosti."

Na dnevnom redu i VSTS, SIPA i Reformska agenda

Pored cijena goriva, pred poslanicima je danas obiman dnevni red koji uključuje i ključne uslove za napredak BiH ka Evropskoj uniji:

Reforma VSTS-a: Razmatra se Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, koji je jedan od ključnih uslova za otvaranje pregovora sa EU.

Prijedlog poslanice Rejhane Dervišević kojim se termin "invalidna lica" zamjenjuje adekvatnijim nazivom "lica sa invaliditetom".

Izmjene zakona o SIPA i policijskim službenicima s ciljem osiguranja kontinuiteta u rukovođenju agencijama.

Reformska agenda: Savjet ministara podnosi izvještaj o planiranim reformama, što je uslov za pristup evropskim fondovima.

Takođe, na današnjoj sjednici će se u prvom čitanju naći i dopune Zakona o PDV-u, izmjene Zakona o radu u institucijama BiH, te Zakon o carinskoj politici.