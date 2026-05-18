"Trebalo je da ide na matursko veče, imao je kupljeno odijelo": Proglašen Dan žalosti zbog ubistva Luke u Drnišu

Drniš je u šoku nakon stravičnog ubistva maturanta (19) koji je upucan dok je dostavljao picu. Sutra je proglašen Dan žalosti, a policija je uhapsila osumnjičenog za ovaj zločin.

Izvor: društvene mreže

Grad Drniš i dalje je u šoku nakon ubistva 19-godišnjeg dostavljača pice. Gradonačelnik Tomislav Dželalija rekao je da su građani proveli dve neprespavane noći, te da će sutra biti proglašen Dan žalosti i održana sahrana stradalog mladića.

"Nelagodan je osjećaj što se dogodilo ubistvo u gradu, jer je Drniš miran grad gde nikada nije bilo ovakvih crnih scenarija", rekao je Dželalija, dodavši da je posebno potresno što je stradao mladi čovjek kojem je tek trebalo da počne život, piše Slobodna Dalmacija.

"Stradao je mladić kojem je život tek krenuo i koji je trebalo da ima matursko veče 29. maja, a imao je i kupljeno odijelo. Teško mi je o tome da govorim", rekao je gradonačelnik Drniša. Kaže da je jutros izašao u grad i zatekao ga potpuno praznog, a pijaca i ulice su bile bez prolaznika.

"Trebaće, verovatno, i deci u školama pomoći. Moramo sada psihološki da pomognemo i zajednici. Svi ljudi u gradu su u šoku, ovo nije jednostavna situacija", ističe Dželalija.

Sahrana će se održati u utorak na groblju Sveti Ivan u Drnišu, a prije poslednjeg ispraćaja biće održana komemoracija u Srednjoj školi Ivana Meštrovića, koju je ubijeni maturant pohađao. Direktor škole Hrvoje Pekas rekao je da je riječ o uzornom učeniku i sportisti, te da je cijela zajednica potresena tragedijom.

Policija je noćas uhapsila Kristijana Aleksića koji je u subotu u 23.05 časova pucanjem iz vatrenog oružja na terasi porodične kuće usmrtio 19-godišnjaka koji je došao da mu dostavi picu.

