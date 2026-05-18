MUP Republike Srpske zabranio najavljeno okupljanje Ozrenaca ispred NSRS?

Ekološko udruženje "Ozrenski studenac" saopštilo je da je Policijska uprava Banjaluka zabranila mirno okupljanje građana sa Ozrena koje je bilo planirano za sutra ispred Narodne skupštine Republike Srpske.

Izvor: RTRS

Kako tvrde iz ovog udruženja, o zabrani su obaviješteni danas oko 11 časova telefonskim putem, iako, kako navode, Zakon predviđa da organizatori moraju biti pismeno obaviješteni najmanje 48 časova prije održavanja skupa.

"MUP Republike Srpske Ozrencima je zabranio mirno okupljanje u Banjaluci", saopštili su iz udruženja "Ozrenski studenac", dodajući da očekuju više informacija tokom dana.

Kako su naveli iz udruženja "Ozrenski studenac" za MONDO, mještani su krenuli u Banjaluku kako bi preuzeli rješenje o zabrani okupljanja, dok za sutra planiraju obraćanje medijima uoči sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.

Mještani sa Ozrena ranije su najavili okupljanje ispred Narodne skupštine Republike Srpske za utorak, 19. maja, u 10 časova, kako bi izrazili protivljenje rudarskim i geološkim istraživanjima na području Ozrena.

Povod za protest je najava kompanije Lykos Balkan Metals da će 22. maja početi detaljna geološka istraživanja na istražnom prostoru „Petrovo“. Iz lokalne zajednice navode da se projektu protive mještani, Mjesna zajednica Sočkovac, ali i Skupština opštine Petrovo.

Dodatno nezadovoljstvo izazvali su rezultati referenduma održanog u nedjelju u mjesnoj zajednici Sočkovac, na kojem je, prema podacima organizatora, čak 98 odsto izašlih građana glasalo protiv geoloških istraživanja na tom području.

MONDO je povodom navoda o zabrani okupljanja kontaktirao Policijsku upravu Banjaluka sa upitom da potvrdi ove informacije i pojasni razloge eventualne zabrane skupa, a odgovor ćemo objaviti po prijemu.