Referendum u Petrovu: Do 17 časova glasalo 48,6 odsto birača

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Na referendumu o izvođenju detaljnih geoloških istraživanja u Sočkovcu u opštini Petrovo do 17.00 časova glasalo je 48,6 dsto od 757 upisanih birača, izjavio je predstavnik Opštinske izborne komisije Nenad Popović.

Popović je rekao da je glasačko mjesto u Domu kulture u Sočkovcu i da se referendumski proces odvija bez problema.

Prema njegovim riječima, referendum je uspio ako je izlaznost građana 50 odsto plus jedan glas.

Stanovnici mjesne zajednice Sočkovac u opštini Petrovo danas se na referendumu izjašnjavaju o pitanju "Da li ste za provođenje geoloških istraživanja na području mjesne zajednice Sočkovac?", uz ponuđene odgovore "da" i "ne".

Glasanje će trajati do 19.00 časova, a počelo je jutros u 7.00.

Odluku o referendumu usvojili su jednoglasno odbornici na posebnoj sjednici lokalnog parlamenta 15. aprila.

Kompanija "Likos Balkan metals" iz Bijeljine obavijestila je nedavno načelnika opštine Petrovo Ozrena Petkovića da 22. maja počinje sa radovima sa detaljnim geološkim istraživanjima po projektu detaljna geološka istraživanja na prisustvo olova, cinka, bakra, srebra, zlata i prateće asocijacije metala na istražnom prostoru "Petrovo". 

