Detalji udesa u Karanovcu: Banjalučanin povrijeđen nakon slijetanja "folksvagena"

Oglasila se policija o nezgodi kod Banjaluke
Osoba inicijala B. P. iz Banjaluke lakše je povrijeđena u saobraćajnoj nezgodi u banjalučkom naselju Karanovac, rečeno je Srni iz Policijske uprave Banjaluka.
Udes se dogodio sinoć oko 23.00 časa, a povrijeđeno lice upravljalo je putničkim vozilom "folksvagen".
Pripadnici Policijske uprave Banjaluka izvršili su uviđaj.
Podsjećamo, iz Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka objavili su fotografije sa lica mjesta nesreće, koje prikazuju potpuno uništen prednji dio crnog automobila dok hitne službe obavljaju uviđaj i pomažu u zbrinjavanju povrijeđene osobe.