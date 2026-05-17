Detalji udesa u Karanovcu: Banjalučanin povrijeđen nakon slijetanja "folksvagena"

Oglasila se policija o nezgodi kod Banjaluke

Izvor: Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka

Osoba inicijala B. P. iz Banjaluke lakše je povrijeđena u saobraćajnoj nezgodi u banjalučkom naselju Karanovac, rečeno je Srni iz Policijske uprave Banjaluka.

Udes se dogodio sinoć oko 23.00 časa, a povrijeđeno lice upravljalo je putničkim vozilom "folksvagen".

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka izvršili su uviđaj.

Podsjećamo, iz Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka objavili su fotografije sa lica mjesta nesreće, koje prikazuju potpuno uništen prednji dio crnog automobila dok hitne službe obavljaju uviđaj i pomažu u zbrinjavanju povrijeđene osobe.