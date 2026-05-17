Drniš blokiran, teren sa pretražuje dronovima: Policija objavila fotografiju osumnjičenog za ubistvo mladog dostavljača

Šibensko-kninska policija objavila je fotografiju i identitet muškarca za kojim se intenzivno traga zbog brutalnog ubistva devetnaestogodišnjeg dostavljača pice u Drnišu.

Riječ je o Kristijanu Aleksiću, rođenom 1976. godine, koji se sumnjiči da je sinoć, oko 23.05 časova, na terasi svoje porodične kuće ispalio više hitaca iz vatrenog oružja u nesrećnog mladića, koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mjesta.

U veliku potragu za bjeguncem uključene su sve raspoložive policijske snage i tehnika, a šire područje Drniša je pod potpunom blokadom. Budući da se pretpostavlja da se osumnjičeni Aleksić sklonio na gusto pošumljeno i nepristupačno područje, policijski službenici teren detaljno pretražuju i uz pomoć dronova.

Iz policije su uputili hitno i ozbiljno upozorenje građanima da se, ukoliko naiđu na Kristijana Aleksića, nikako ne približavaju jer se radi o veoma opasnoj osobi koja je najvjerovatnije i dalje naoružana vatrenim oružjem.

Stanovništvo se poziva da se u slučaju uočavanja bjegunca odmah skloni na bezbjedno mjesto i pozove broj 192. Takođe, svi građani koji posjeduju bilo kakve korisne informacije o kretanju osumnjičenog mole se da ih hitno dojave najbližoj policijskoj stanici ili putem zvanične e-mail adrese šibensko-kninske policijske uprave.

Iz policije su ranije danas naveli da je osumnjičeni odranije poznat policiji. Protiv njega je 2023. godine podnesena krivična prijava zbog nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Osumnjičeni je, kako prenose hrvatski mediji, već jednom i osuđen za ubistvo koje je počinio sredinom devedesetih godina kada je nožem izbo, a potom premlatio šipkom na ulici mladu djevojku iz komšiluka.

Osuđen je na 12 godina zatvora uz mjeru obaveznog psihijatrijskog liječenja.