Preminuo osumnjičeni za ubistvo šefa hrvatske kriminalističke policije: Podlegao povredama u bolnici

Marin Golub (46), osumnjičen za ubistvo Roberta Grileca, dugogodišnjeg šefa kriminalističke policije, preminuo je jutros u KB Dubrava. Nakon ubistva pokušao je da izvrši samoubistvo, a zbog teških povreda bio je hospitalizovan u zagrebačkoj bolnici.

Informaciju je potvrdio i njegov advokat Neven Antić. Golub je nakon ubistva pokušao da izvrši s*moubistvo, zbog čega je hitno prevezen u bolnicu sa teškim povredama.

Prema navodima medija, danas je podlegao zadobijenim povredama.

