Ubijeni policajac bio načelnik kriminalističke policije: Upucan dok je konobarica uzimala narudžbu od njega

U Krapini je ubijen policajac Robert Grilec, načelnik kriminalističke policije. Ubica je nakon zločina pucao i u sebe.
U pucnjavi koja se jutros dogodila u kafiću u Krapini ubijen je policajac, potvrdili su iz PU krapinsko zagorske.
Ubijen je načelnik Službe kriminalističke policije u Policijskoj upravi krapinsko-zagorskoj, Robert Grilec (52), piše Zagorje.com. Za časnu i uzornu službu 2018. godine dobio je odlikovanje tadašnje predsjednice Grabar Kitarović.
Na njega je pucao 52-godišnji muškarac, koji je nakon toga pucao i u sebe.
Zagorje international je razgovarao sa svjedokom, konobarom u kafiću Dorijanom Švaljekom, koji je sve vidio.
"Čovjek je došao unutra s pištoljem, okrenuo se prema njemu i tri puta pucao u njega, zatim otišao van i upucao sebe. Nije bilo nikakve svađe, baš ništa... Samo je došao u kafić i pucao", rekao je Švaljek, koji se u tom trenutku brzo sakrio u skladište.
U kafiću je u tom trenutku bilo 15-ak ljudi, kaže. Svi su se u trenu razbježali.
"Strašno je bilo. Ja sam se skrivao u skladištu jedno 10 minuta, dok nije došla policija", dodao je konobar.
Njegova kolegica Viktorija Žižak baš je u tom trenutku uzimala narudžbu od ubijenog.
"Ubio ga je pred mojim očima. Tri puta je pucao u njega bez ijedne riječi. Samo je uperio pištolj i pucao. Nakon toga je skrenuo pogled prema meni, a ja sam pobjegla u skladište", kazala je.
Iz policije su za Hinu potvrdili da je policajac bio van dužnosti.