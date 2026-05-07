Formirana komisija: Crna Gora traži rješenje sa Hrvatskom povodom statusa broda "Jadran"

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Vlada Crne Gore formirala je Komisiju za uređenje odnosa sa Hrvatskom povodom statusa školskog broda "Jadran" kao kulturno-istorijskog i vojnog simbola države Crne Gore.

brod jadran.JPEG Izvor: wikimedia

Ova odluka usvojena je na današnjoj sjednici Vlade, a na čelu Komisije biće ministar odbrane Dragan Krapović.

Zadaci Komisije su, između ostalog, izrada mišljenja i davanje prijedloga Vladi Crne Gore, vođenje dijaloga sa Hrvatskom i saradnja sa nadležnim tijelima, naučnim i stručnim institucijama.

Brod "Jadran", trojarbolni jedrenjak izgrađen 1931. godine za potrebe Kraljevske mornarice Kraljevine Jugoslavije, napravljen je sredstvima obezbijeđenim kroz ratne reparacije i dobrovoljne priloge.

On je decenijama, pod različitim zastavama, služio kao školski brod za obuku mornara.

Nakon raspada SFRJ, brod je ostao u Crnoj Gori, gdje se i danas koristi u okviru crnogorske mornarice. Međutim, Hrvatska, koja smatra da brod pripada njoj, traži njegovo vraćanje u Split.

