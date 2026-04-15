"Ovo nije viđeno od Kubanske krize": Amerikanci zaustavili kineski tanker i natjerali da se vrati

Izvor: X/The Hormuz Letter

Sankcionisani kineski tanker zaustavljen je u Ormuskom moreuzu nakon što ga je američka mornarica primorala na povratak, piše Telegraf.

Tanker Rič Stari, koji je prevozio metanol u omansku luku Sohar, naglo je promijenio smjer plovidbe nakon što je stigao u Omanski zaliv, kojim patroliraju desetine američkih ratnih brodova. Brod je trebalo da postane prvo plovilo koje će proći kroz moreuz otkad je Tramp uveo blokadu i zaprijetio da će "ukloniti" sve iranske brodove koji pokušaju da je probiju.

Američki ministar finansija Skot Besent izjavio je juče da se kineskim tankerima neće dopustiti prolazak kroz moreuz, što znači da "neće moći da dođu do svoje nafte". Peking je ranije istog dana kritikovao blokadu, nazvavši je "opasnom i neodgovornom".

Zanimljivo je da je pomenuti tanker ukrcao teret u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i nije se očekivalo da će biti obuhvaćen blokadom, koja je trebalo da se odnosi samo na brodove koji koriste iranske luke. Međutim, i plovilo i njegov kineski vlasnik, kompanija Šangaj Sjuanrun Šiping, pod američkim su sankcijama od 2023. godine zbog poslovanja sa Iranom.

BREAKING: Two oil tankers executed 180-degree turns at the Strait of Hormuz within minutes of the US naval blockade taking effect, per MarineTraffic AIS data and CBS News.



The Rich Starry, flagged in landlocked Malawi, turned back approximately 20 minutes after the blockade…pic.twitter.com/44VYPZG78k — The Hormuz Letter (@HormuzLetter)April 13, 2026

Trampov potez signalizira da zauzima beskompromisan stav o blokadi, te da je spreman da se suprotstavi kineskom lideru Si Đinpingu uoči planirane posjete Pekingu za mjesec dana.

Oštre reakcije i strah od eskalacije

"Okretanje broda predstavljalo bi najznačajniju akciju u sklopu blokade još otkad se Kenedi suprotstavio Hruščovu tokom Kubanske raketne krize", rekao je Majkl Rubin, bivši zvaničnik Pentagona.

Dodao je kako je Tramp ovim "preokrenuo dinamiku moći koju je Si uspostavio tokom katastrofalnog samita u Enkoridžu" 2021. godine, kada su kineski zvaničnici javno kritikovali visoke američke predstavnike.

Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova izjavio je u utorak da će ovaj potez "samo pogoršati napetosti i potkopati ionako krhko primirje" između SAD i Irana.

"Reč je o opasnom i neodgovornom potezu", dodao je.

Saudijska Arabija vrši pritisak na SAD

Istovremeno, Saudijska Arabija vrši pritisak na SAD da odustane od blokade, strahujući da bi Iran mogao da uzvrati blokiranjem Crvenog mora i tako parališe njenu ekonomiju. Zalivske diplomate navode da prestolonasljednik Mohamed bin Salman poziva Trampa da ukine pomorski karantin iranskih luka i vrati se pregovorima.

Zabrinutost Rijada proizlazi iz straha da bi Teheran na američku blokadu mogao da odgovori tako što bi naredio svojim saveznicima Hutima u Jemenu da zatvore moreuz Bab al-Mandeb, usko grlo u Crvenom moru kroz koje prolazi veliki dio saudijskih naftnih zaliha.

Sprovođenje blokade i optužbe na račun Kine

Američka Centralna komanda saopštila je da će se blokada "nepristrasno sprovoditi protiv plovila svih nacija koja ulaze u iranske luke i obalska područja ili iz njih izlaze". U prva 24 sata blokade, koju sprovodi više od 10.000 američkih vojnika uz pomoć 15 ratnih brodova i desetina aviona, nijedan brod nije uspio da prođe, tvrde oni.

"Šest trgovačkih brodova postupilo je prema uputstvima američkih snaga da se okrenu i vrate u iransku luku u Omanskom zalivu", navodi se u saopštenju.

Ministar Besent u utorak je kritikovao Kinu zbog njenog ponašanja tokom rata SAD i Izraela sa Iranom, koji je uzrokovao rast cijena nafte za oko 50 odsto.

Optužio je Peking da je "nepouzdan globalni partner" jer gomila naftu umjesto da pomaže u ublažavanju globalne nestašice uzrokovane iranskim zatvaranjem Hormuškog tesnaca, kroz koji prolazi 20 odsto svjetske nafte i gasa.

Prema pisanju CNN-a, američki obavještajni podaci pokazuju da se Kina priprema da isporuči nove sisteme protivvazdušne odbrane Iranu u roku od nekoliko nedjelja, što bi Teheranu pomoglo da se odupre napadima SAD i Izraela ako se sukobi nastave.

