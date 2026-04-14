Ovo su dva glavna uslova Amerike za Iran: Nova runda pregovora na vidiku

Nova runda mirovnih pregovora Irana i Sjedinjenih Država moguća već ove nedjelje. Sjedinjene Države imaju dva ključna uslova.

Nova runda mirovnih pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država moguća je već ove nedjelje, saznaje "NBC News" pozivajući se na dva anonimna izvora. Prvi pregovori održani su u petak 10. aprila u Islamabadu u Pakistanu i nisu dobro prošli nakon više od 20 sati rasprave nakon čega su obe delegacije proglasile pregovore neuspješnim.

Nakon toga su usljedile nove prijetnje sa obe strane, a američka mornarica je od ponedjeljka 13. aprila započela blokadu Ormuskog moreuza. Prethodnog vikenda je u Pakistanu, kao deo američke delegacije, bio i američki potpredsjednik Džejms Di Vens koji je očekivao da će uspeti pregovori i da neće morati da se dogodi blokada Ormuza.

Šta su glavni uslovi u pregovorima Irana i Sjedinjenih Država?

Sjedinjene Države imaju dva uslova koja su, prema njihovom viđenju, neophodna da se odmah ispune zarad završetka rata na Bliskom istoku. To su:

Oslobođenje Ormuskog moreuza za slobodan transport nafte i gasa

Garancije Irana da neće obogaćivati uranijum

Kako otkrivaju anonimni izvori za "NBC", Iran je tokom pregovora u Pakistanu pristao na tri do pet godina moratorijuma na obogaćivanje uranijuma. Međutim, Sjedinjene Države žele moratorijum na 20 godina što je bilo neprihvatljivo za Iran.

Iran je pristao da smanji količinu uranijuma koji posjeduje. Sjedinjene Države traže da se kompletan uranijum ukloni iz države što je takođe bilo neprihvatljivo za Iran.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima prvog dana je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, od 8. aprila na snazi je dvonedjeljni prekid vatre, dok je od 13. aprila američka mornarica blokirala prilaze Ormuskom moreuzu i iranske luke nakon propalih pregovora u Pakistanu.