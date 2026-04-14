Iran objavio bilans uništenja: Evo koliko iznosi ratna šteta, najavljena i tužba za naplatu odštete

Iran objavio bilans uništenja: Evo koliko iznosi ratna šteta, najavljena i tužba za naplatu odštete

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Preliminarne procjene štete u Iranu tokom rata iznose oko 270 milijardi dolara, a vlasti će utvrditi preciznije iznose, izjavila je Fatemeh Mohadžerani.

Kolika je šteta u Iranu Izvor: Abbas Fakih / AFP / Profimedia

Iran je procjenio da je šteta nastala tokom rata do sada dostigla oko 270 milijardi dolara, prenose iranski mediji.

Portparolka iranske vlade FatemehMohadžerani izjavila je da šteta nastala tokom nedavnog rata sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom iznosi oko 270 milijardi dolara, prenose iranski mediji. 

"Preliminarne i veoma grube procjene govore da je šteta do sada oko 270 milijardi dolara", rekla je Mohadžerani za ruske medije.

Ona je navela da će nadležni ekonomski organi u Iranu utvrditi preciznije iznose kroz više faza procjene.

Kako je objasnila, prvi korak odnosi se na procjenu oštećenja na objektima, dok će drugi obuhvatiti analizu gubitaka budžetskih prihoda i posljedica obustave industrijske proizvodnje.

"Sigurno ćemo štititi prava našeg naroda pravnim putem, uključujući i traženje odštete za krv naših najmilijih u školi u Minabu", dodala je Mohadžerani, aludirajući na napad na osnovnu školu u ovom gradu na jugu Irana, u kojem je, prema navodima, poginulo oko 170 ljudi 28. februara.

