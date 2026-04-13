Šta se dešava u Ormuzu tokom američke blokade: Jedan tanker se okrenuo, ostali skrenuli

Prvi brod zabilježen je kako prolazi kroz Ormuski moreuz nakon što je SAD uveo pomorsku blokadu iranskih luka i povezanog saobraćaja, objavio je BBC.

Prema podacima o praćenju plovidbe koje prenosi BBC, kontejnerski brod Paja Lebar plovi prema Dubaiju nakon što je isplovio iz Indije.

Istovremeno, drugi brod, tanker Rič Steri, okrenuo se tokom približavanja moreuzu, pokazuju podaci MarinTrefika. Nije jasno da li pokušao proći kroz moreuz ili je odustao zbog novonastale situacije.

Two tankers turn away from Strait of Hormuz after US blockade begins



At least two tankers reversed course near the Strait of Hormuz shortly after the start of the US blockade, highlighting the immediate impact on vessel movements. According to#MarineTrafficdata, the 188-metre…pic.twitter.com/dRNi7yEgJI — MarineTraffic (@MarineTraffic)April 13, 2026

Ovi podaci ukazuju na početne poremećaje u saobraćaju kroz Ormuski moreuz, jednu od najvažnijih svjetskih ruta za transport nafte. Američka pomorska blokada Irana stupila je na snagu danas u 16 časova i obuhvata cijelu iransku obalu, kao i saobraćaj u Omanskom zalivu i Arapskom moru.

Američka vojska upozorila je da brodovi koji bez odobrenja uđu u to područje mogu biti presretnuti ili zaplijenjeni, dok Iran prijeti odmazdom, što dodatno povećava rizik od eskalacije sukoba u Ormzu, jednoj od ključnih svjetskih ruta za transport nafte.

