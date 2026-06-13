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Izbio požar u Grčkoj: Veliki broj vatrogasaca na terenu, podignut i helikopter (Video)

Izbio požar u Grčkoj: Veliki broj vatrogasaca na terenu, podignut i helikopter (Video)

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
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Veliki požar u šumskoj oblasti u opštini Lutraki u Grčkoj.

Požar u grčkoj opštini Lutraki Izvor: X/flashgrofficial/Printscreen

Veliki požar je izbio danas u opštini Lutraki u oblasti Korint na Peloponezu u Grčkoj, piše "Flash". Na licu mjesta bilo je angažovano čak 25 vatrogasaca sa osam vatrogasnih vozila.

Angažovan je i helikopter za gašenje požara. Zasad nema informacija o povrijeđenima.

Na društvenim mrežama se pojavio i snimak gašenja požara. Na snimku se vidi kako helikopter uzima vodu iz mora kako bi gasio požar.

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Tagovi

Grčka požar helikopter

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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