Izbio požar u Grčkoj: Veliki broj vatrogasaca na terenu, podignut i helikopter (Video)

Veliki požar u šumskoj oblasti u opštini Lutraki u Grčkoj.
Veliki požar je izbio danas u opštini Lutraki u oblasti Korint na Peloponezu u Grčkoj, piše "Flash". Na licu mjesta bilo je angažovano čak 25 vatrogasaca sa osam vatrogasnih vozila.
Angažovan je i helikopter za gašenje požara. Zasad nema informacija o povrijeđenima.
Na društvenim mrežama se pojavio i snimak gašenja požara. Na snimku se vidi kako helikopter uzima vodu iz mora kako bi gasio požar.
Η στιγμή που πυροσβεστικό ελικόπτερο ρίχνει νερό σε φωτιά που έχει ξεσπάσει κοντά στην παραλία της Σκαλωσιάς στο Λουτράκι— Flash.gr (@flashgrofficial)June 13, 2026
Βίντεο: Γιάννης Τσούρτηςpic.twitter.com/BIJS4iWwoE