"Reci, brate": Šetnja za podizanje svijesti o mentalnom zdravlju muškaraca

Udruženje građana Superbrke Banja Luka i volonteri organizacije SAMSIC, koja okuplja studente Medicinskog fakulteta, obilježili su danas Mjesec mentalnog zdravlja muškaraca simboličnom šetnjom "U pet do dvanaest" kroz Gospodsku ulicu.
Učesnici šetnje građanima su dijelili plave vrpce, međunarodno prepoznat simbol podrške muškom zdravlju, u okviru kampanje "Reci, brate", čiji je cilj podizanje svijesti o važnosti otvorenog razgovora o mentalnom zdravlju muškaraca.
Organizatori su istakli da simbolika vremena održavanja šetnje predstavlja upozorenje da je krajnje vrijeme da se ovom pitanju posveti više pažnje, budući da mnogi muškarci i dalje teško govore o svojim emocijama, problemima i izazovima zbog društvenih stereotipa i očekivanja.
Ukazano je da takav pristup često dovodi do anksioznosti, depresije, osjećaja usamljenosti i sagorijevanja na poslu, zbog čega kampanja nosi poruku da razgovor nije znak slabosti, već hrabrosti i odgovornosti prema sebi i drugima.
Današnjom aktivnošću organizatori su željeli podsjetiti građane da podrška često počinje razgovorom, razumijevanjem i spremnošću da saslušamo jedni druge. Plava vrpca simbolizuje solidarnost sa muškarcima koji prolaze kroz teške životne periode i podsjeća da pomoć postoji i da njeno traženje ne treba da bude tabu tema.
Mjesec mentalnog zdravlja muškaraca obilježava se tokom juna nizom aktivnosti, među kojima su "Plavi petci", edukativni sadržaji, javne tribine i humanitarna prodaja posebne edicije Superbrke majica.
Sredstva prikupljena kroz ovu akciju biće usmjerena u Brkin fond, iz kojeg se finansiraju aktivnosti promocije muškog zdravlja, edukacije i podizanja svijesti o važnim zdravstvenim temama.
Kampanja "Reci, brate" nastaviće se tokom cijelog juna s ciljem da mentalno zdravlje muškaraca postane tema o kojoj se govori otvoreno, odgovorno i bez predrasuda.