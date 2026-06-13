"Reci, brate": Šetnja za podizanje svijesti o mentalnom zdravlju muškaraca

Udruženje građana Superbrke Banja Luka i volonteri organizacije SAMSIC, koja okuplja studente Medicinskog fakulteta, obilježili su danas Mjesec mentalnog zdravlja muškaraca simboličnom šetnjom "U pet do dvanaest" kroz Gospodsku ulicu.

Izvor: Superbrke

Učesnici šetnje građanima su dijelili plave vrpce, međunarodno prepoznat simbol podrške muškom zdravlju, u okviru kampanje "Reci, brate", čiji je cilj podizanje svijesti o važnosti otvorenog razgovora o mentalnom zdravlju muškaraca.

Organizatori su istakli da simbolika vremena održavanja šetnje predstavlja upozorenje da je krajnje vrijeme da se ovom pitanju posveti više pažnje, budući da mnogi muškarci i dalje teško govore o svojim emocijama, problemima i izazovima zbog društvenih stereotipa i očekivanja.

Ukazano je da takav pristup često dovodi do anksioznosti, depresije, osjećaja usamljenosti i sagorijevanja na poslu, zbog čega kampanja nosi poruku da razgovor nije znak slabosti, već hrabrosti i odgovornosti prema sebi i drugima.

Današnjom aktivnošću organizatori su željeli podsjetiti građane da podrška često počinje razgovorom, razumijevanjem i spremnošću da saslušamo jedni druge. Plava vrpca simbolizuje solidarnost sa muškarcima koji prolaze kroz teške životne periode i podsjeća da pomoć postoji i da njeno traženje ne treba da bude tabu tema.

Mjesec mentalnog zdravlja muškaraca obilježava se tokom juna nizom aktivnosti, među kojima su "Plavi petci", edukativni sadržaji, javne tribine i humanitarna prodaja posebne edicije Superbrke majica.

Sredstva prikupljena kroz ovu akciju biće usmjerena u Brkin fond, iz kojeg se finansiraju aktivnosti promocije muškog zdravlja, edukacije i podizanja svijesti o važnim zdravstvenim temama.

Kampanja "Reci, brate" nastaviće se tokom cijelog juna s ciljem da mentalno zdravlje muškaraca postane tema o kojoj se govori otvoreno, odgovorno i bez predrasuda.