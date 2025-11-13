Kolja zaštitno lice Movembera: Počelo sakupljanje donacija za oboljelog muškarca iz Teslića

Poznati banjalučki umjetnik Nikola Pejaković Kolja zaštitno je lice ovogodišnjeg Movembera.

Prema riječima organizatora iz Udruženja građana Superbrke, Pejakovićevo učešće je velika podrška u ovoj fazi kampanje, kada počinje sakupljanje sredstava za liječenje oboljelog Sejde Hanukića i realizaciju drugih aktivnosti.

„Svaku dobru i plemenitu akciju, koja je još i naša, banjalučka, treba podržati. Molite se Bogu i volite ljude“, poruka je kojom Pejaković poziva sve da podrže domaće izdanje globalne kampanje za podizanje svijesti o važnosti muškog zdravlja.

Zainteresovani to mogu učiniti već sada, jer su otvorene narudžbe za kupovinu majica sa prepoznatljivo atraktivnim dizajnom. Danilo Lužija, student medicine i član Superbrka, ističe da će novac prikupljen na ovaj i druge načine biti iskorišten za niz aktivnosti.

„Kao i svake godine, dio ćemo usmjeriti na liječenje oboljelih osoba. Sada nam je u fokusu rak prostate, pa će novčana podrška biti upućena Sejdi Hanukiću koji se od ove bolesti liječi u Doboju. Sejdo je iz sela Donji Ruževići kod Teslića, gdje živi u vrlo teškim uslovima, a njegovo zdravstveno stanje je komplikovano. Stoga, podrška dobrih ljudi mu je i te kako potrebna, pa se nadamo velikom odazivu na Koljine i naše pozive“, poručuje Lužija.

On pojašnjava da izbor Pejakovića za zaštitno lice ovogodišnje kampanje nije bio slučajan. Štaviše, to je od početka bila ideja Superbrka.

„Jedna od najpoznatijih filmskih replika koje je Kolja izgovorio počinje sa "Trebaće prsti...". Sa druge strane, rak prostate se otkriva pregledom koji uključuje upotrebu prsta. Štaviše, upravo zbog toga je ta kontrola dobila besmislenu stigmu u našem društvu. Želimo da ovom kampanjom promijenimo percepciju javnosti, primarno muškaraca, prema tom pregledu i da istaknemo njegovu važnost u očuvanju zdravlja, jer je rak prostate drugi najčešći kancer kod muške populacije na našim prostorima“, napominje Lužija.

Dio sredstava prikupljenih tokom novembra će, stoga, biti uložen u organizaciju besplatnih pregleda prostate, ali i testisa. Uz to, Superbrke realizuju niz edukativnih predavanja na fakultetima, u srednjim školama i javnim ustanovama.

„Zvuči kao floskula, ali svaka donirana marka zaista može nekome obezbijediti priliku da na vrijeme otkrije potencijalno smrtonosno oboljenje ili pomoći da se izbori s njim“, naglašava Lužija.

