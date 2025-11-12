logo
Rekordan odziv u Banjaluci: Besplatni pregledi muškaraca produženi do 25. decembra

Rekordan odziv u Banjaluci: Besplatni pregledi muškaraca produženi do 25. decembra

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Kampanja posvećena očuvanju muškog zdravlja koja traje tokom novembra biće produžena do 25. decembra ako bude interesovanja, a sve troškove preventivnih pregleda snosi grad Banjaluka, rekla je direktor banjalučkog Doma zdravlja Nevena Todorović.

Poziv na besplatne pregede muškaraca Izvor: SRNA/Branislava Vukelić

Todorovićeva je izjavila novinarima da pacijenti pregled zakazuju putem timova porodične medicine, što je moguće učiniti i putem frizerskih salona koji su se prijavili da zajedno sa Domom zdravlja učestvuju u ovoj kampanji.

Ona je istakla da je cilj kampanje podizanje svijesti o značaju redovnih preventivnih pregleda ranog otkrivanja bolesti i njegovanja zdravog stila života.

Osim preventivnih pregleda u Poliklinici, u kampanji će biti održana i predavanja studentima Medicinskog fakulteta o značaju muškog zdravlja, ranog otkivanja bolesti i faktorima rizika.

Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci Ranko Škrbić izrazio je zadovoljstvo što je ovaj fakultet jedan od partnera u akciji, ističući da je aktivnost brige o muškom zdravlju prije devet godina krenula upravo sa ovog fakulteta.

Škrbić je naglasio značaj neophodnosti brige o muškom zdravlju, a kod mladih se to prije svega odnosi na prevenciju karcinoma testisa, ali i prevenciju karcinoma prostate - dva ključna problema muškog zdravlja.

On je rekao da je karcinom prostate na trećem mjestu po učestalosti obolijevanja kod muškaraca, odmah nakon karcinoma pluća i debelog crijeva.

"Karcinom testisa je češći u ranoj populaciji, od 18. pa do 30. godine, kada se češće javlja. Veoma je važno da to na vrijeme prepoznamo i reagujemo. Ta vrsta karcinoma terapijski jako dobro odgovara, ali svakako treba raditi preventivne preglede kako bi skrenuli pažnju na muško zdravlje", naveo je Škrbić.

Ljekar Obren Tomić iz Udruženja "Superbrke" iz Banjaluke istakao je da ovo udruženje već 13 godina radi u Banjaluci i ukazuje na značaj prevencije.

"`Superbrke` rade na tome da brkovima skrenu pažnju na muško zdravlje. Skretali smo pažnju na prevenciju tumora testisa, a sada krećemo jače u borbu protiv karcinoma prostate", naveo je Tomić.

On je istakao da su statistike javljanja muškaraca na preventivne preglede veoma niske, pa je u posljednjih 13 godina to otprilike osam do 10 u cijeloj Banjaluci, dok su se prošle godine u akciji javila 134 muškarca.

"Ove godine od početka kampanje se u Domu zdravlja na preventivne preglede javilo više od 150 muškaraca", rekao je Tomić.

Kampanju "Mi brinemo o zdravlju muškaraca, a vi o njihovoj ljepoti" sprovodi Dom zdravlja Banjaluka, uz podršku grada, u saradnji sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Banjaluci, Udruženjem "Superbrke", kompanijom "Hemofarm", Komitetom za međunarodnu razmjenu studenata SaMSIC i udruženjem muških frizera pri Zanatsko-preduzetničkoj komori regije Banjaluka.

(Srna)

