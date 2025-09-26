logo
Besplatni preventivni pregledi u Banjaluci: Dom zdravlja obilježava Svjetski dan srca

Autor Dragana Božić
Banjalučki Dom zdravlja obilježiće u ponedjeljak 29. septembra Svjetski dan srca organizovanjem besplatnih preventivnih pregleda građana, u periodu od 10 do 14 časova, u Tržnom centru “Delta Planet”.

Besplatni preventivni pregledi u Banjaluci Izvor: Shutterstock

"Građanima će biti omogućene sljedeće preventivne usluge: mjerenje krvnog pritiska, nivoa šećera u krvi, kao i procjenu tjelesne uhranjenosti, određivanje nivoa ukupnog holesterola u krvi, pušačkog statusa, procjenu fizičke aktivnosti, procjenu unosa alkohola, procjenu kardiovaskularnog rizika putem SCORE tablica za izračunavanje ukupnog kardiovaskularnog rizika, kao i stručni savjeti i edukativni materijali o zdravim stilovima života i prevenciji bolesti srca i krvnih sudova", saopšteno je iz Doma zdravlja.

Pored ove aktivnosti, obilježavanje Svjetskog dana srca nastaviće se promocijom fizičke aktivnosti, koju organizuje Fondacija “Zdravlje i srce” u saradnji sa Domom zdravlja Banjaluka.

"Program će se održati u parku “Petar Kočić” od 11 do 13 časova, te na Banj brdu, gdje će u 16 časova saradnji sa Medicinskim fakultetom i Gradom Banjaluka biti organizovana zajednička šetnja “Stazom zdravlja", poručili su iz Doma zdravlja.

(Mondo)

