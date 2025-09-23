logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dom zdravlja Banjaluka pokreće preventivne preglede za aneurizmu trbušne aorte

Dom zdravlja Banjaluka pokreće preventivne preglede za aneurizmu trbušne aorte

Autor Dušan Volaš
0

U Domu zdravlja Banjaluka sutra će početi preventivni pregledi građana za otkrivanje aneurizme trbušne aorte.

Počinje program ranog otkrivanja aneurizme trbušne aorte u Banjaluci Izvor: mondo.ba

Iz banjalučkog Doma zdravlja saopšteno je da je cilj ultrazvučnog skrining programa za aneurizmatsku bolest abdominalne aorte rana detekcija bolesti, kao i identifikacije faktora rizika povezanih s nastankom ovog ozbiljnog oboljenja.

Ultrazvučni skrining je namijenjen građanima starijim od 55 godina kod kojih ranije nije dijagnostikovana ova bolest.

"Pregled je jednostavan i traje svega nekoliko minuta, a osim dijagnostike bolesti, vrši se i procjena prisutnosti faktora rizika", dodaje se u saopštenju.

Pregledi će biti rađeni u ambulantama porodične medicine u Domu zdravlja u Platonovoj ulici i trajaće do kraja 2025. godine.

Iz Dom zdravlja navode da su pregledi organizovani u saradnji sa međunarodnom organizacijom Vinfokus.

Zainteresovani građani informacije mogu dobiti prilikom posjete svom timu porodične medicine ili u ambulantama Službe hitne medicinske pomoći.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dom zdravlja Banjaluka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ