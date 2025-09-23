Dom zdravlja Banjaluka pokreće preventivne preglede za aneurizmu trbušne aorte

U Domu zdravlja Banjaluka sutra će početi preventivni pregledi građana za otkrivanje aneurizme trbušne aorte.
Iz banjalučkog Doma zdravlja saopšteno je da je cilj ultrazvučnog skrining programa za aneurizmatsku bolest abdominalne aorte rana detekcija bolesti, kao i identifikacije faktora rizika povezanih s nastankom ovog ozbiljnog oboljenja.
Ultrazvučni skrining je namijenjen građanima starijim od 55 godina kod kojih ranije nije dijagnostikovana ova bolest.
"Pregled je jednostavan i traje svega nekoliko minuta, a osim dijagnostike bolesti, vrši se i procjena prisutnosti faktora rizika", dodaje se u saopštenju.
Pregledi će biti rađeni u ambulantama porodične medicine u Domu zdravlja u Platonovoj ulici i trajaće do kraja 2025. godine.
Iz Dom zdravlja navode da su pregledi organizovani u saradnji sa međunarodnom organizacijom Vinfokus.
Zainteresovani građani informacije mogu dobiti prilikom posjete svom timu porodične medicine ili u ambulantama Službe hitne medicinske pomoći.