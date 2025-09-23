Dom zdravlja Banjaluka pokreće preventivne preglede za aneurizmu trbušne aorte

U Domu zdravlja Banjaluka sutra će početi preventivni pregledi građana za otkrivanje aneurizme trbušne aorte.

Izvor: mondo.ba

Iz banjalučkog Doma zdravlja saopšteno je da je cilj ultrazvučnog skrining programa za aneurizmatsku bolest abdominalne aorte rana detekcija bolesti, kao i identifikacije faktora rizika povezanih s nastankom ovog ozbiljnog oboljenja.

Ultrazvučni skrining je namijenjen građanima starijim od 55 godina kod kojih ranije nije dijagnostikovana ova bolest.

"Pregled je jednostavan i traje svega nekoliko minuta, a osim dijagnostike bolesti, vrši se i procjena prisutnosti faktora rizika", dodaje se u saopštenju.

Pregledi će biti rađeni u ambulantama porodične medicine u Domu zdravlja u Platonovoj ulici i trajaće do kraja 2025. godine.

Iz Dom zdravlja navode da su pregledi organizovani u saradnji sa međunarodnom organizacijom Vinfokus.

Zainteresovani građani informacije mogu dobiti prilikom posjete svom timu porodične medicine ili u ambulantama Službe hitne medicinske pomoći.