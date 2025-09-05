Dom zdravlja objavio termine po ambulantama: Počinje jesenji ciklus besplatnih pregleda u Banjaluci

Nastavlja se akcija besplatnih preventivnih pregleda pod nazivom "Za tvoje dobro" koju organizuje Dom zdravlja Banjaluka.

Cilj je rano otkrivanje malignih bolesti i drugih zdravstvenih problema, kao i podizanje svijesti o važnosti redovnih kontrola.

Akcija obuhvata stanovništvo u različitim mjesnim zajednicama, a pregledi će se održavati po utvrđenom rasporedu.

Prvi termin je već 6. septembra u ambulantama u Zalužanima i Šargovcu. U nastavku mjeseca, 20. septembra, pregledi će biti dostupni u Piskavici, dok je za 4. oktobar predviđen termin za građane u Kočićevom vijencu.

U narednim mjesecima, akcija će se širiti i na druge dijelove grada. Stanovnici Centra i Borika (Platonova) mogu se pregledati 18. oktobra, a za Novu Varoš i Rosulje termin je 1. novembra. Krajem novembra, 15. novembra, akcija će obuhvatiti Petrićevac i Paprikovac, dok je posljednji termin, 29. novembra, zakazan na Poliklinici.