logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novi vrhovni vođa Irana se potpisao na raketu i gađao Izrael: Pogledajte šta je napisao na projektilu (Foto)

Novi vrhovni vođa Irana se potpisao na raketu i gađao Izrael: Pogledajte šta je napisao na projektilu (Foto)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Iran je u ponedjeljak lansirao rakete i dronove ka Izrael i zemljama Persijskog zaliva, a posebnu pažnju izazvao je snimak jedne rakete na kojoj je ispisana poruka lojalnosti novom vrhovnom vođi Irana.

Novi vrhovni vođa Irana se potpisao na raketu i gađao Izrael Izvor: Morteza Nikoubazl / Zuma Press /Represented by ZUMA Press, Inc.

Iran je u ponedjeljak lansirao prve salve raketa i dronova na Izrael i njegove susjede u Persijskom zalivu otkako je Modžtaba Hamnei dan ranije nasledio svog oca, ubijenog ajatolaha Alija Hamneija, na mjestu vrhovnog vođe.

Izrael je u ponedjeljak objavio da napada "režimsku infrastrukturu" u Iranu desetog dana sukoba koji je zahvatio cijeli Bliski istok i potresa globalnu ekonomiju. Izrael je već u srijedu najavio da će novi vrhovni vođa biti "meta".

Američki predsjednik Donald Tramp upozorio je u nedjelju da novi vrhovni vođa "neće dugo trajati", čak i prije nego što je njegovo ime objavljeno. 

U četvrtak je već izjavio da neće prihvatiti da Modžtaba Hamnei preuzme vlast. Nekoliko sati nakon objave izbora novog vrhovnog vođe, iranska državna televizija je izvijestila o lansiranju raketa prema Izraelu.

Prikazan je trup rakete sa natpisom "Na usluzi, Sajid Modžtaba", šiitska vjerska referenca koja označava lojalnost iranskih snaga novom vođi.

Izvor: IRIB

Izraelska vojska je u ponedjeljak objavila da je pokrenula novi talas napada na Iran, usmjerenih na mjesta za lansiranje raketa, komandne centre Revolucionarne garde i policije, kao i fabriku raketnih motora.

Kuvajt, Katar, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein su takođe prijavili talase iranskih raketa i dronova lansiranih u njihovom pravcu u ponedjeljak. Iranski dron je povrijedio 32 civila, od kojih četvoro teško, u Sitri, u Bahreinu, saopštilo je Ministarstvo zdravlja.

Saudijska Arabija je objavila presretanje četiri drona koja su se kretala ka naftnom polju Šajbah na jugoistoku zemlje, koje je već napadnuto u nedjelju. Saudijsko ministarstvo spoljnih poslova osudilo je ove napade na kraljevinu i njene susjede.

"Ova agresija je neprihvatljiva i neopravdana bez obzira na okolnosti", pisalo je na mreži X.

Od početka rata, Iran napada infrastrukturu u svojim susjednim zemljama u Zalivu, bogatim ugljovodonicima, u kojima se nalazi nekoliko američkih vojnih baza.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Iran rat SAD Izrael

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ