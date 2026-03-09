Novi vrhovni vođa Irana se potpisao na raketu i gađao Izrael: Pogledajte šta je napisao na projektilu (Foto)

Iran je u ponedjeljak lansirao rakete i dronove ka Izrael i zemljama Persijskog zaliva, a posebnu pažnju izazvao je snimak jedne rakete na kojoj je ispisana poruka lojalnosti novom vrhovnom vođi Irana.

Izvor: Morteza Nikoubazl / Zuma Press /Represented by ZUMA Press, Inc.

Iran je u ponedjeljak lansirao prve salve raketa i dronova na Izrael i njegove susjede u Persijskom zalivu otkako je Modžtaba Hamnei dan ranije nasledio svog oca, ubijenog ajatolaha Alija Hamneija, na mjestu vrhovnog vođe.

Izrael je u ponedjeljak objavio da napada "režimsku infrastrukturu" u Iranu desetog dana sukoba koji je zahvatio cijeli Bliski istok i potresa globalnu ekonomiju. Izrael je već u srijedu najavio da će novi vrhovni vođa biti "meta".

Američki predsjednik Donald Tramp upozorio je u nedjelju da novi vrhovni vođa "neće dugo trajati", čak i prije nego što je njegovo ime objavljeno.

U četvrtak je već izjavio da neće prihvatiti da Modžtaba Hamnei preuzme vlast. Nekoliko sati nakon objave izbora novog vrhovnog vođe, iranska državna televizija je izvijestila o lansiranju raketa prema Izraelu.

Prikazan je trup rakete sa natpisom "Na usluzi, Sajid Modžtaba", šiitska vjerska referenca koja označava lojalnost iranskih snaga novom vođi.

Izvor: IRIB

Izraelska vojska je u ponedjeljak objavila da je pokrenula novi talas napada na Iran, usmjerenih na mjesta za lansiranje raketa, komandne centre Revolucionarne garde i policije, kao i fabriku raketnih motora.

Kuvajt, Katar, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein su takođe prijavili talase iranskih raketa i dronova lansiranih u njihovom pravcu u ponedjeljak. Iranski dron je povrijedio 32 civila, od kojih četvoro teško, u Sitri, u Bahreinu, saopštilo je Ministarstvo zdravlja.

Saudijska Arabija je objavila presretanje četiri drona koja su se kretala ka naftnom polju Šajbah na jugoistoku zemlje, koje je već napadnuto u nedjelju. Saudijsko ministarstvo spoljnih poslova osudilo je ove napade na kraljevinu i njene susjede.

"Ova agresija je neprihvatljiva i neopravdana bez obzira na okolnosti", pisalo je na mreži X.

Od početka rata, Iran napada infrastrukturu u svojim susjednim zemljama u Zalivu, bogatim ugljovodonicima, u kojima se nalazi nekoliko američkih vojnih baza.

(Mondo.rs)