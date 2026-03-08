Zemljotres pogodio Crnu Goru: Potres se osjetio i u BiH

Zemljotres magnitude 3,2 stepena po Rihterovoj skali pogodio je večeras Crnu Goru, a epicentar je registrovan oko 30 kilometara sjeverozapadno od Podgorice.
Potres se osetio u mnogim delovima države, kao i u BiH. Kako javljaju građani Crne Gore, zemljotres se osjetio "kratko, ali jako".
#Earthquake(#земљотрес) possibly felt 19 sec ago in#Montenegro. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake)March 8, 2026
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon!pic.twitter.com/pVEVhiPXkS