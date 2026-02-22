Slabiji zemljotres pogodio Hercegovinu: "Dva potresa u razmaku od 2 minute, prvi dosta jači"

Slabiji zemljotres registrovan je jutros na području Bosne i Hercegovine, a prema dostupnim podacima imao je magnitudu 2,6 stepeni po Rihterovoj skali. Potres je evidentiran u zapadnoj Hercegovini, u blizini Širokog Brijega.

Izvor: X/EMSC

Podrhtavanje tla zabilježeno je u 6.13 časova, a osjetio ga je dio stanovništva u okolnim mjestima. Informacije o potresu objavio je Evropski mediteranski seizmološki centar (EMSC), navodeći da je epicentar bio oko četiri kilometra sjeveroistočno od Širokog Brijega i 16 kilometara sjeverozapadno od Mostara, na dubini od približno sedam kilometara.

Na stranici EMSC-a brojni građani su ostavili komentare, ističući da se čulo kratko tutnjanje praćeno podrhtavanjem. Pojedini su naveli da su u kratkom vremenskom razmaku osjetili dva potresa, od kojih je prvi bio izraženiji.

Prema svjedočenjima mještana, potres je bio kratkotrajan, ali dovoljno snažan da probudi dio stanovništva. Inače, u proteklim danima na širem području Hercegovine registrovano je više slabijih zemljotresa.