logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Slabiji zemljotres pogodio Hercegovinu: "Dva potresa u razmaku od 2 minute, prvi dosta jači"

Slabiji zemljotres pogodio Hercegovinu: "Dva potresa u razmaku od 2 minute, prvi dosta jači"

Autor Haris Krhalić
0

Slabiji zemljotres registrovan je jutros na području Bosne i Hercegovine, a prema dostupnim podacima imao je magnitudu 2,6 stepeni po Rihterovoj skali. Potres je evidentiran u zapadnoj Hercegovini, u blizini Širokog Brijega.

zemljotres hercegovina Izvor: X/EMSC

Podrhtavanje tla zabilježeno je u 6.13 časova, a osjetio ga je dio stanovništva u okolnim mjestima. Informacije o potresu objavio je Evropski mediteranski seizmološki centar (EMSC), navodeći da je epicentar bio oko četiri kilometra sjeveroistočno od Širokog Brijega i 16 kilometara sjeverozapadno od Mostara, na dubini od približno sedam kilometara.

Na stranici EMSC-a brojni građani su ostavili komentare, ističući da se čulo kratko tutnjanje praćeno podrhtavanjem. Pojedini su naveli da su u kratkom vremenskom razmaku osjetili dva potresa, od kojih je prvi bio izraženiji.

Prema svjedočenjima mještana, potres je bio kratkotrajan, ali dovoljno snažan da probudi dio stanovništva. Inače, u proteklim danima na širem području Hercegovine registrovano je više slabijih zemljotresa.

Možda će vas zanimati

Tagovi

zemljotres Hercegovina

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ