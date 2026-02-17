logo
Jak zemljotres kod Livna: Osjetio se i u Hrvatskoj, Crnoj Gori...

Jak zemljotres kod Livna: Osjetio se i u Hrvatskoj, Crnoj Gori...

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Zemljotres magnitude 4,6 po Rihterovoj skali evidentiran je danas devet kilometara jugozapadno od Livna, podaci su Evropskog mediteranskog seizmološkog centra (EMSC).

Zemljotres kod Livna Izvor: Screenshot/EMSC

Potres se osjetio i u Hrvatskoj, 51 kilometar sjeveroistočno od Splita.

Zemljotres je evidentiran u 16.31 čas na dubini od 10 kilometara.

Korisnici EMSC-a su naveli da se potres osjetio i u Crnoj Gori i Albaniji. 

(Srna/Mondo)

