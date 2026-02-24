Epilog zemljotresa u Hercegovini: Potresi izazvali paniku, na nekoliko lokacija zabilježeni odroni

Zemljotresi nisu izazvali štete na objektima.

Izvor: X/@LastQuake/Printscreen

Aparati u Centru za seizmologiju Federalnog hidrometeorološkog zavoda registrirali su u ponedjeljak naveče dva zemljotresa na području Hercegovine.

Epicentri zemljotresa bili su na području Gruda. Prema prvim podacima, potresi nisu izazvali štete na objektima, dok je na nekoliko lokacija došlo do manjih odrona, objavila je u utorak Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ).

Podsjetimo, prvi zemljotres dogodio se u 20.29 časova s magnitudom 4.0 Rihtera, a intenzitet je iznosio između V-VI stepeni Merkalijeve skale. Drugi registrirani potres zabilježen je u 20.35 časova s magnitudom 3.4 Rihtera, a intenzitet je bio IV stepena Merkalijeve skale.

Prema preliminarnim podacima, ovi potresi nisu izazvali štete na objektima, osim panike među stanovništvom.

Na nekoliko lokacija došlo je i do manjih odrona, zbog čega su nadležne službe odmah izašle na teren kako bi osigurale saobraćajnice i uklonile prepreke.

(Oslobođenje/Mondo)