Zelenski i Netanjahu spremni da pomognu jedan drugom: Stručnjaci iz Kijeva već na Bliskom istoku

Zelenski je spreman da razgovara s Netanjahuom o ukrajinskim presretačima dronova i pomoći protiv iranskih bespilotnih letjelica, dok Izrael traži ukrajinsku stručnost.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je spreman da razgovara s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom o presretačima dronova i stručnosti Kijeva u borbi protiv bespilotnih letjelica iranske proizvodnje. Izjava dolazi dok rat u Iranu ulazi u treću nedjelju, a Netanjahu je, prema medijskim izvještajima, proteklih dana zatražio pregovore sa Zelenskim, piše Euronews.

Netanjahu zainteresovan za ukrajinska rješenja

Prema izvještajima izraelskih medija, Benjamin Netanjahu je zainteresovan za ukrajinske presretače dronova, koji su se pokazali kao najefikasnije i najpovoljnije rješenje protiv iranskih bespilotnih letjelica. Ukrajinski ambasador u Izraelu Jevgen Kornijčuk potvrdio je da je Kijev primio zahtjev i dodao da će se sastanak vjerovatno održati početkom naredne nedjelje.

Zelenski je potvrdio spremnost za razgovore, ne precizirajući kada bi se oni mogli održati, ali je nagovijestio da bi pomoć Kijeva bila dio razmjene. "(Netanjahu) ima ono što meni treba, a ja imam ono što njemu treba. Stoga sam spreman za ovaj dijalog", rekao je Zelenski.

Iako nije detaljno objasnio šta bi Ukrajina zauzvrat tražila od Izraela, u odvojenoj izjavi je naglasio da ni najsofisticiraniji sistemi protivvazdušne odbrane nisu potpuno efikasni protiv iranskih dronova.

"Hiljade projektila Patriot ne mogu zaustaviti desetine hiljada iranskih Shaheda", kazao je Zelenski, dodajući da je jedan takav dron "četrdeset puta jeftiniji od jednog projektila Patriot", a kamoli od cijelog sistema. "Ukrajina ima kompletan sistem protivvazdušne odbrane, osim protubalističkih sposobnosti", dodao je.

Ukrajinski stručnjaci već na Bliskom istoku

Zelenski je 10. marta rekao da je Kijev već poslao tri tima vojnih stručnjaka u Katar, Ujedinjene Arapske Emirate i Saudijsku Arabiju. Takođe je potvrdio da je Ukrajina, na zahtjev Vašingtona, poslala tim stručnjaka i presretače dronova kao pomoć u odbrani američkih baza u Jordanu.

Američki predsjednik Donald Tramp opovrgnuo je da je takav zahtjev upućen, tvrdeći da takva podrška nije potrebna. Tramp je potom zasebno izjavio: "Posljednja osoba od koje nam treba pomoć je Zelenski".

Složeni odnosi Ukrajine i Izraela

Zelenski i Netanjahu sastali su se samo jednom od početka ruske invazije na Ukrajinu početkom 2022. godine, i to na marginama Generalne skupštine UN u Njujorku u septembru 2023. Ukrajinski predsjednik tada je pokušao da ispregovara veću podršku izraelske strane za ukrajinsku odbranu i usklađeniju strategiju protiv iranskog oružja koje se dostavlja ruskim snagama.

Nakon sastanka u Njujorku, Zelenski je izjavio da Ukrajina i Izrael dijele "zabrinutost zbog rastuće vojne saradnje između Rusije i Irana". U Netanjahuovoj izjavi tada je navedeno da će "Izrael nastaviti da pomaže Ukrajini u humanitarnim pitanjima, uključujući rješavanje problema protivpešadijskih mina".

Izrael nije uveo sankcije Rusiji nakon početka invazije na Ukrajinu i zadržao je srdačne odnose s Moskvom.

