"Nova razglednica Banjaluke": Stanivuković objavio kako će izgledati rekonstruisani Trg Krajine i Gospodska ulica (FOTO)

Projekat rekonstrukcije Trga Krajine i Gospodske ulice u Banjaluci zvanično je završen i predstavljen stručnoj javnosti i odbornicima u Skupštini grada, objavio je gradonačelnik Draško Stanivuković na društvenim mrežama.

Izvor: Facebook/Draško Stanivuković

Uz ovu informaciju, objavio je je i više fotografija koje prikazuju budući izgled pomenutih lokacija na osnovu novog arhitektonskog rješenja.

Stanivuković je istakao da ovaj projekat predstavlja važan korak ka vraćanju zasluženog sjaja centru Banjaluke. Prema planu i njegovim riječima, ovaj prostor će zajedno sa hotelom "Cepter" činiti jedinstvenu i modernu cjelinu koja izgledom parira velikim evropskim metropolama, ali istovremeno zadržava prepoznatljivi duh Banjaluke.

"Naša je želja da ovaj prostor postane nova razglednica našeg grada - slika Banjaluke koju ćemo s ponosom slati u svijet", istakao je on.

Dalje je dodao da vjeruje da će odbornici prepoznati značaj ovog projekta i dati podršku njegovoj realizaciji.

"Pored toga, planirana je i rekonstrukcija parka 'Petar Kočić', uređenje prostora od Kuće Milanovića do Narodnog pozorišta Republike Srpske, kao i prostora ispred Muzeja savremene umjetnosti (Trg srpskih junaka), što ćemo takođe u narednim danima predstaviti građanima", zaključio je gradonačelnik Banjaluke.