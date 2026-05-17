logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Nova razglednica Banjaluke": Stanivuković objavio kako će izgledati rekonstruisani Trg Krajine i Gospodska ulica (FOTO)

"Nova razglednica Banjaluke": Stanivuković objavio kako će izgledati rekonstruisani Trg Krajine i Gospodska ulica (FOTO)

Autor Dušan Volaš
0

Projekat rekonstrukcije Trga Krajine i Gospodske ulice u Banjaluci zvanično je završen i predstavljen stručnoj javnosti i odbornicima u Skupštini grada, objavio je gradonačelnik Draško Stanivuković na društvenim mrežama.

Stanivuković objavio kako će izgledati rekonstruisani Trg Krajine i Gospodska ulica (FOTO) Izvor: Facebook/Draško Stanivuković

Uz ovu informaciju, objavio je je i više fotografija koje prikazuju budući izgled pomenutih lokacija na osnovu novog arhitektonskog rješenja.

Stanivuković je istakao da ovaj projekat predstavlja važan korak ka vraćanju zasluženog sjaja centru Banjaluke. Prema planu i njegovim riječima, ovaj prostor će zajedno sa hotelom "Cepter" činiti jedinstvenu i modernu cjelinu koja izgledom parira velikim evropskim metropolama, ali istovremeno zadržava prepoznatljivi duh Banjaluke.

"Naša je želja da ovaj prostor postane nova razglednica našeg grada - slika Banjaluke koju ćemo s ponosom slati u svijet", istakao je on.

Dalje je dodao da vjeruje da će odbornici prepoznati značaj ovog projekta i dati podršku njegovoj realizaciji.

"Pored toga, planirana je i rekonstrukcija parka 'Petar Kočić', uređenje prostora od Kuće Milanovića do Narodnog pozorišta Republike Srpske, kao i prostora ispred Muzeja savremene umjetnosti (Trg srpskih junaka), što ćemo takođe u narednim danima predstaviti građanima", zaključio je gradonačelnik Banjaluke.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka Draško Stanivuković rekonstrukcija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ