Stanivuković predstavio projekat "Banjalučke rive": Kritike zbog netransparentnosti projekta

Ekolozi upozoravaju na nedostatak javne dokumentacije

Izvor: Banjaluka.rs.ba

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković predstavio je projekat "Banjalučke rive", koji bi trebalo da poveže obalu Vrbasa šetalištem od Rebrovačkog do Gradskog mosta, pa sve do plaže "Vrućica" u Srpskim Toplicama.

Uz fotografije budućeg izgleda prostora, Stanivuković je naveo da projekat predviđa nove pješačke zone, sportske i dječije terene, teretane na otvorenom, amfiteatar, kao i proširenje trim staze sa tartan podlogom.

"Na ovaj način dobićemo šetalište u dužini od gotovo šest kilometara uz naš prelijepi Vrbas", poručio je Stanivuković, dodajući da će duž rive biti zasađen veliki broj novih stabala, dok će postojeća vegetacija biti sačuvana.

Gradonačelnik tvrdi da je riječ o jednom od najbolje ocijenjenih projekata gradske administracije, ističući da veliki broj građana svakodnevno koristi postojeće staze uz Vrbas.

Ipak, projekat je već izazvao pitanja dijela stručne i ekološke javnosti, prvenstveno zbog nedostatka javno dostupne dokumentacije i detaljnijih informacija o planiranim zahvatima na obali rijeke.

Iz Centra za životnu sredinu ranije su saopštili da javnost nije dobila odgovore na ključna pitanja koja se odnose na samu realizaciju projekta.

"Čuli smo da će se graditi Banjalučka riva, ali nismo dobili odgovore na ključna pitanja – gdje, kako, ko je dizajnirao, koji materijali će biti korišteni, koliko će cementa biti izliveno u vodu i šta će se desiti sa vegetacijom", naveli su.

Iz ove organizacije upozoravaju da bi projekti uz obalu Vrbasa morali imati veću transparentnost, posebno zbog mogućeg uticaja na prirodni ambijent i riječni ekosistem.

Za sada nisu objavljeni detaljni projektni dokumenti, studije uticaja niti precizni podaci o ukupnoj vrijednosti kompletne "Banjalučke rive".