Simbol tragedije i obnove: "Krivi sat" uskoro u novom ruhu (Foto)

Obnova "Krivog sata", jednog od najprepoznatljivijih simbola Banjaluke i mjesta okupljanja generacija građana, trenutno je u toku, a ovaj prostor uskoro će dobiti i novu memorijalnu dimenziju.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Pored sanacije samog spomenika i uređenja okolnog prostora, planirano je i postavljanje memorijalne ploče sa imenima stradalih u razornom zemljotresu koji je 1969. godine pogodio Banjaluku.

Gradski arhitekta Valentina Savić Mandić istakla je da projekat ima poseban značaj za grad i njegove stanovnike.

"Obnavljamo prostor koji nosi kolektivno sjećanje našeg grada. Krivi sat je svjedok vremena, simbol tragedije, ali i snage Banjalučana da se izdignu nakon velikih nesreća", rekla je ona.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Dodala je da gradska administracija želi da njeguje kulturu sjećanja, te da će postavljanjem memorijalne ploče žrtve zemljotresa konačno dobiti trajno i dostojanstveno mjesto sjećanja.

"Želimo da ovaj prostor bude mjesto tišine, poštovanja i sjećanja. Imena žrtava biće trajno uklesana kao podsjetnik na tragediju, ali i na snagu grada koji je nakon zemljotresa ponovo izgrađen", poručila je Savić Mandićeva.

Podsjećamo, "Krivi sat" je spomen-sat koji je ostao zaustavljen u trenutku kada je Banjaluku 27. oktobra 1969. godine u 9.11 časova pogodio katastrofalni zemljotres, jedan od najtežih u istoriji grada.