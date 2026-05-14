Simbol tragedije i obnove: "Krivi sat" uskoro u novom ruhu (Foto)

Autor Vesna Kerkez
Obnova "Krivog sata", jednog od najprepoznatljivijih simbola Banjaluke i mjesta okupljanja generacija građana, trenutno je u toku, a ovaj prostor uskoro će dobiti i novu memorijalnu dimenziju.

Pored sanacije samog spomenika i uređenja okolnog prostora, planirano je i postavljanje memorijalne ploče sa imenima stradalih u razornom zemljotresu koji je 1969. godine pogodio Banjaluku.

Gradski arhitekta Valentina Savić Mandić istakla je da projekat ima poseban značaj za grad i njegove stanovnike.

"Obnavljamo prostor koji nosi kolektivno sjećanje našeg grada. Krivi sat je svjedok vremena, simbol tragedije, ali i snage Banjalučana da se izdignu nakon velikih nesreća", rekla je ona.

Dodala je da gradska administracija želi da njeguje kulturu sjećanja, te da će postavljanjem memorijalne ploče žrtve zemljotresa konačno dobiti trajno i dostojanstveno mjesto sjećanja.

"Želimo da ovaj prostor bude mjesto tišine, poštovanja i sjećanja. Imena žrtava biće trajno uklesana kao podsjetnik na tragediju, ali i na snagu grada koji je nakon zemljotresa ponovo izgrađen", poručila je Savić Mandićeva.

Podsjećamo, "Krivi sat" je spomen-sat koji je ostao zaustavljen u trenutku kada je Banjaluku 27. oktobra 1969. godine u 9.11 časova pogodio katastrofalni zemljotres, jedan od najtežih u istoriji grada.

