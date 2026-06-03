Muškarac pokušao da ubije ženu u Zavidovićima

Muškarac čiji su inicijali B.N. (45) iz Zavidovića uhapšen je zbog sumnje da je pokušao da ubije ženu nožem.
Policiju je sinoć medicinski tehničar Službe hitne medicinske pomoći Zavidovići obavijestio da je u njihove prostorije dovezena žena iz Zavidovića čiji su inicijali H.S, sa povredama zadobijenim hladnim oružjem, potvrđeno je Srni iz Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Zeničko-dobojskog kantona.
Žena je nakon ukazane pomoći prevezena u Kantonalnu bolnicu u Zenici, gdje su joj konstatovane lake tjelesne povrede.
Policija je uhapsila muškarca zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju.