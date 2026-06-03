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Muškarac pokušao da ubije ženu u Zavidovićima

Muškarac pokušao da ubije ženu u Zavidovićima

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
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Muškarac čiji su inicijali B.N. (45) iz Zavidovića uhapšen je zbog sumnje da je pokušao da ubije ženu nožem.

policija fbih Izvor: Robson90/Shutterstock

Policiju je sinoć medicinski tehničar Službe hitne medicinske pomoći Zavidovići obavijestio da je u njihove prostorije dovezena žena iz Zavidovića čiji su inicijali H.S, sa povredama zadobijenim hladnim oružjem, potvrđeno je Srni iz Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Zeničko-dobojskog kantona.

Žena je nakon ukazane pomoći prevezena u Kantonalnu bolnicu u Zenici, gdje su joj konstatovane lake tjelesne povrede.

Policija je uhapsila muškarca zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju.

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Tagovi

Zavidovići pokušaj ubistva žena

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