Muškarac pokušao da ubije ženu u Zavidovićima

Muškarac čiji su inicijali B.N. (45) iz Zavidovića uhapšen je zbog sumnje da je pokušao da ubije ženu nožem.

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Policiju je sinoć medicinski tehničar Službe hitne medicinske pomoći Zavidovići obavijestio da je u njihove prostorije dovezena žena iz Zavidovića čiji su inicijali H.S, sa povredama zadobijenim hladnim oružjem, potvrđeno je Srni iz Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Zeničko-dobojskog kantona.

Žena je nakon ukazane pomoći prevezena u Kantonalnu bolnicu u Zenici, gdje su joj konstatovane lake tjelesne povrede.

Policija je uhapsila muškarca zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju.