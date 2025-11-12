Pretresi u tri grada: SIPA u akciji zbog međunarodne trgovine ljudima

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) danas sprovode opsežnu operativnu akciju kodnog naziva „NID“ na području Sarajeva, Istočnog Sarajeva i Zavidovića.

Izvor: SIPA

Akcija je usmjerena na razbijanje mreže osumnjičene za organizovani kriminal, međunarodnu trgovinu ljudima i pranje novca.

Kako je saopšteno iz SIPA-e, pretresi se vrše na tri lokacije i obuhvataju stambene objekte i pokretne stvari koje su u vlasništvu ili ih koriste osumnjičena lica. Cilj akcije je privremeno oduzimanje predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u navedenim krivičnim djelima.

Akcija se sprovodi po nalogu Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom Tužilaštva BiH, uz saradnju policijskih službenika MUP-a Republike Srpske, MUP-a Kantona Sarajevo i MUP-a Zeničko-dobojskog kantona.

U okviru istrage ostvarena je saradnja sa policijskim organima Republike Srbije, tačnije sa Službom za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK), a podršku je pružio i Centar za provođenje zakona Jugoistočne Evrope (SELEC).

SIPA navodi da je u prethodnom periodu, s ciljem prikupljanja informacija i dokaza, ostvarena i intenzivna saradnja sa nevladinom organizacijom „Vaša prava BiH“, koja se bavi zaštitom ljudskih prava i pomoći žrtvama trgovine ljudima.

Operativne aktivnosti se realizuju uz podršku projekta Evropske unije EU4FAST, koji ima za cilj jačanje borbe protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu.

Iz SIPA-e još nije saopšteno da li je bilo hapšenja, a više informacija očekuje se po okončanju akcije.

(Mondo)