"Opstruisana odluka": Radnici agencija za istrage i strance traže međunarodno rješenje za problem plata

Sindikat Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) i Sindikat Službe za poslove sa strancima (SPS) uputio je dopis Međunarodnoj organizaciji rada (ILO) i zatražio pomoć i podršku zbog kršenja prava zaposlenih.

Kako su naveli, traže međunarodnu pomoć zbog kontinuiranog i sistemskog kršenja radničkih prava.

"Uprkos službenoj odluci Savjeta ministara BiH o povećanju osnovice za plate državnih službenika, sproveđenje ove odluke opstruisano je zbog neusvajanja državnog budžeta za 2025. godinu, što je rezultat stalnih političkih blokada i institucionalne nestabilnosti. Kao direktna posljedica, više od 22.500 javnih službenika, uključujući policijske službenike, državne službenike i administrativno osoblje, uskraćeno je za njihova zakonska prava na pravednu naknadu i povećanje plata, što predstavlja kršenje njihovih temeljnih radnih prava", navode u dopisu.

Kažu da su iscrpili sve domaće pravne i institucionalne načine koji uključuju podnošenje krivičnih prijava, podnošenje inicijative Ustavnom sudu, upućivanje pisama Predsjedništvu BiH, Savjetu ministara i Parlamentu te održavanje konferencija za medije.

"Nije bilo institucionalne ili političke volje da se problem riješi, a kriza se nastavlja bez ikakvog rješenja, a već je vidljivo da ni Budžet za 2026. godinu neće biti usvojen na vrijeme s obzirom da su istekli zakonski rokovi za njegovu pripremu. U skladu s Konvencijama Međunarodne organizacije rada br. 87 i 98 i osnovnim načelima o zaštiti radničkih prava i prava na kolektivno pregovaranje, s dužnim poštovanjem podstičemo Međunarodnu organizaciju rada da javno istupi i prati stanje u državnim institucijama BiH", navode.

Pozivaju ih i da podsjete predstavnike vlasti u institucijama BIH na njihove međunarodne obaveze prema ratifikovanim konvencijama MOR-a te pruže smjernice ili tehničku pomoć sindikatima u vezi sa mogućim pravnim lijekovima na međunarodnom nivou.

"Pomozite nam u podizanju međunarodne svijesti i vidljivosti ovog pitanja. Spremni smo pružiti svu popratnu dokumentaciju, pravne odluke, korespondenciju ili potrebne dokaze", istakli su.