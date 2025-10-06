Održali protestnu šetnju: Radnicima vrtića u Bijeljini ponovo kasne plate (FOTO)

Radnici javnog vrtića "Čika Jova Zmaj" u Bijeljini, koji brinu o 900 djece, danas su ponovo protestnom šetnjom izrazili nezadovoljstvo zbog konstantnog kašnjenja plata i naknada iz gradskog budžeta.

U ime radnika okupljenih ispred Gradske uprave Vera Rašinac rekla je novinarima da mjesečno primaju samo 60 odsto od zarađenog, jer im je zarada "iscjepkana" na djelimične i neredovne isplate plate, toplog obroka i ostalih naknada.

"Iscrpili smo sva pravna i sindikalna sredstva i ovo je način da pokažemo bunt protiv ovakve politike gradonačelnika zbog koje su nam plate neredovne, ugrožena egzistencija porodica, liječenje, školovanje djece, otplata kredita, plaćanje režijskih troškova", kaže Rašinac.

Prema njenim riječima, osim problema sa platama zaposlenima koji traje mjesecima, vrtić je suočen i sa mnogobrojnim tužbama dobavljača, iako roditelji redovno plaćaju za boravak djece u ovoj predškolskoj ustanovi, a taj novac namijenjen je isključivo za nabavku namirnica za pripremu obroka djeci.

Rašinac je podsjetila da su radnici vrtića već tužili Gradsku upravu Bijeljine za neisplaćenu decembarsku platu i istakla da to proizvodi ogromne sudske troškove.

Radnici vrtića jutros su dobili platu za avgust, bez isplaćenih naknada za juli i avgust.

Vaspitač Jelena Savić, majka troje djece, od kojih je jedno student, drugo srednjoškolac, a treće osnovac, ističe da im je zbog neredovnih isplata zarađenog ugrožena egzistencija.

"Ljudi su ogorčeni, zdravlje radnika je narušeno zbog ove neizvjesnosti u kojoj već dugo živimo, iako svoj posao radimo i plate pošteno zarađujemo", kaže Savićeva.

Predsjednik Sindikalne organizacije vrtića Adriana Mirić kaže da je ključni zahtjev zaposlenih da im isplata plata i naknada bude redovna, jednom mjesečno, te podsjeća da je u budžetu grada obezbijeđeno dovoljno novca za to.

