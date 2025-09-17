Šokantne mjesečne plate kamiondžija po Evropi: Mađari na dnu liste, sa samo 600 evra, a ova zemlja je na vrhu

Novi podaci pokazuju da britanski vozači kamiona zarađuju tri puta više od svojih kolega u Mađarskoj, a po platama su čak pretekli i njemačke vozače, iako se često žale na uslove rada.

Izvor: Comdas/Shutterstock

Nedostatak radne snage nakon "Bregzita" i velike ekonomske razlike širom Evrope stvorile su situaciju u kojoj geografija više utiče na visinu plate nego vozačke vještine.

Sa bruto platom od 3.930 evra mjesečno, britanski vozači su na vrhu evropske liste, dok je Mađarska na dnu sa svega 1.039 evra. Prosječna plata u Njemačkoj iznosi 3.357 evra, dok su ostale zemlje znatno ispod tog nivoa: Poljska sa 2.814 evra, Španija sa 2.450evra, Francuska sa 1.850 evra i Rumunija sa 1.794 evra.

Međutim, prava slika se vidi tek kada se ove plate uporede sa nacionalnim prosjekom.

Izvor: MONDO, Lana Stošić

Ujedinjeno Kraljevstvo

Britanski vozači su neočekivano profitirali od nedostatka radne snage izazvanog "Bregzitom". Njihova medijalna neto plata iznosi 2.705 funti mesečno, što je skoro 30 posto iznad prosečne plate u Britaniji i čini vožnju kamiona jednim od bolje plaćenih zanimanja. Razlike su primetne, 10 posto najplaćenijih zarađuje preko 56.400 funti godišnje. Britanske kamiondžije su iznad proseka, što ovu profesiju čini jednom od rijetkih transportnih grana gde plata i dalje ima realnu vrijednost, navodi se u istraživanju.

Njemačka

Njemački vozači zarađuju u prosjeku 2.536 evra neto mjesečno, što je i dalje 13 posto ispod nacionalnog prosjeka. Regionalne razlike su velike, pa vozači u Šlezvig-Holštajnu mogu da zarade i do 3.575 evra, dok su plate u istočnim pokrajinama poput Tiringije i Saksonije-Anhalt niže. Istraživanja pokazuju da njemački vozači, zbog veće pregovaračke moći, sve više očekuju i druge beneficije, kao što su moderna flota, predvidivi rasporedi i dodaci za noćni i vikend rad.

Izvor: EUpravo zato/Dominika Zarzycka / Alamy / Alamy / Profimedia

Poljska

Poljska ima "dvostruki sistem". Vozači koji rade na međunarodnim rutama mogu da zarade 2.345 evra neto, što je znatno iznad nacionalnog prosjeka. Oni su postali "evropska mobilna aristokratija" koja iskorišćava prednosti razlike u platama. Ipak, domaći vozači se suočavaju sa mnogo težom realnošću - početnici startuju sa 1.055 evra, a čak se i iskusni vozači sa 1.407 evra jedva približavaju prosjeku.

Francuska, Rumunija i Mađarska

U južnoj i istočnoj Evropi, kamionski transport je u začaranom krugu niskih plata Francuski vozači se suočavaju sa najgorim uslovima među zapadnoevropskim zemljama. Prosječna neto plata od 1.420 evra je skoro jednaka minimalcu i znatno ispod nacionalnog prosjeka, što objašnjava zašto francuske kompanije sve više angažuju vozače iz istočne Evrope.

U Španiji, plata značajno zavisi od iskustva. Početnici zarađuju jedva iznad minimalca, dok veterani dostižu 2.040 evra. S druge strane, mađarske kamiondžije rade u najgorim uslovima u Evropi. Sa neto platom od oko 690 evra, zarađuju ispod minimalne plate, a neformalni dodaci za kilometražu tek blago podižu stvarnu zaradu. Rumunski vozači su sa 1.078 evra mjesečno nešto iznad procjenjene medijane, ali daleko ispod nacionalnog prosjeka.

Ove razlike ukazuju na fundamentalne strukturne probleme evropske logističke mreže. Dok Britanci profitiraju, ostatak kontinenta se bori sa neodrživo niskim platama, što ozbiljno ugrožava budućnost profesije. Pitanje pred evropskim donosiocima odluka je jasno: može li se razviti održiva ekonomija transporta ili će trgovina sve više zavisiti od sve manjeg broja vozača spremnih da rade za niske zarade?

Izvor: RINA.RS

(Kamatica/MONDO)