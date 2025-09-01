Predškolski radnici u Banjaluci najavili novu proceduru štrajka: Ne odustaju od zahtjeva za većim platama

Predsjednik Sindikalne organizacije zaposlenih u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka Slađana Mišić izjavila je da vaspitači ulaze u novu štrajkačku proceduru i da neće odustati od zahtjeva za povećanjem plata.

Izvor: Mondo - Željko Svitlica

Mišićeva je naglasila da vaspitači neće da odustanu od svojih ciljeva, te da nastavljaju svoje sindikalno djelovanje, jer pregovori sa Gradskom upravom koji su se odvijali tokom ljeta nisu dali rješenje.

"Rješenje je izostalo i zato danas, 1. septembra, kada u prosvjeti sve počinje mi predškolci, odlučili smo da naglasimo da nismo zaboravili šta je naš zahtjev i cilj. Znamo da je borba za predškolstvo važna i opravdana i da smo previše vremena bili više nego korektni sagovornici. Ulazimo u novu štrajkačku proceduru i opominjemo sve aktere ove priče da smo tu i da nas moraju vidjeti", poručila je Mišićeva, prenosi Srna.

Sindikalna organizacija Centra održala je štrajk u julu, zahtijevajući povećanje plata za 20 odsto za sve zaposlene u Centru i saglasnost za izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece zaposlenih.