logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Predškolski radnici u Banjaluci najavili novu proceduru štrajka: Ne odustaju od zahtjeva za većim platama

Predškolski radnici u Banjaluci najavili novu proceduru štrajka: Ne odustaju od zahtjeva za većim platama

Autor Dušan Volaš
0

Predsjednik Sindikalne organizacije zaposlenih u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka Slađana Mišić izjavila je da vaspitači ulaze u novu štrajkačku proceduru i da neće odustati od zahtjeva za povećanjem plata.

Predškolski radnici u Banjaluci najavili novu proceduru štrajka Izvor: Mondo - Željko Svitlica

Mišićeva je naglasila da vaspitači neće da odustanu od svojih ciljeva, te da nastavljaju svoje sindikalno djelovanje, jer pregovori sa Gradskom upravom koji su se odvijali tokom ljeta nisu dali rješenje.

"Rješenje je izostalo i zato danas, 1. septembra, kada u prosvjeti sve počinje mi predškolci, odlučili smo da naglasimo da nismo zaboravili šta je naš zahtjev i cilj. Znamo da je borba za predškolstvo važna i opravdana i da smo previše vremena bili više nego korektni sagovornici. Ulazimo u novu štrajkačku proceduru i opominjemo sve aktere ove priče da smo tu i da nas moraju vidjeti", poručila je Mišićeva, prenosi Srna.

Sindikalna organizacija Centra održala je štrajk u julu, zahtijevajući povećanje plata za 20 odsto za sve zaposlene u Centru i saglasnost za izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece zaposlenih.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje vrtići plate

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ