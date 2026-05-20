Nezadovoljstvo bivšeg giganta: Radnici "Krivaje" razočarani sastankom, Vladi FBiH dat rok do kraja juna

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Radnici "Krivaje" Zavidovići danas su nakon sastanka sa predstavnicima Vlade Federacije BiH održali protestni skup u Sarajevu i izrazili razočarenje indolentnošću federalnih vlasti na probleme zaposlenih ovog nekadašnjeg privrednog giganta.

Izvor: Klix.ba printscreen

Problem su neuvezan radni staž, neisplaćena novčana potraživanja u visini od 51 milion KM i neriješen status radnika koji su nakon stečaja ostali bez osigurane egzistencije.

Prisutnima se nakon sastanka obratio Emin Mujić, jedan od šestorice radnika koji su bili na sastanku, koji je rekao da se sutra održava sjednica federalne Vlade na kojoj će, prema riječima ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića, biti riječi i o "Krivaji".

Mujić je naveo da su predstavnici radnika dali rok do kraja juna da se sačini tim od pravnika iz Vlade, predstavnika radnika, gradske uprave, kantona, da maksimalno svi budu zastupljeni da se riješe problemi radnika "Krivaje".

Okupljenima se obratio i predstavnik radnika Ramiz Mujić, koji je rekao da je razočaran ishodom sastanka, poručivši da je potrebno izbaciti politiku iz problema sa kojima se radnici suočavaju.

On je za 9. juni u 8.00 časova najavio zbor, poručivši da će se radnici boriti za ono što im pripada.

Nakon protestnog skupa ispred zgrade Vlade FBiH, okupljeni radnici su se zaputili nazad ka Zavidovićima.

