Tramp i Brisel nakon pet sati pregovora: Pao dogovor o carinama, izbjegnut novi trgovinski rat

Ursula fon der Lajen pozdravila je privremeni dogovor o ukidanju uvoznih dažbina na američku robu i poručila da je važno da evropske institucije što prije završe proces ratifikacije, kako bi se izbjegle nove američke carine i trgovinske tenzije.

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen pozdravila je privremeni dogovor o zakonodavstvu kojim bi bile ukinute uvozne dažbine na američku robu i pozvala evropske institucije da što prije završe proces ratifikacije.

Evropski poslanici ocijenili su da je poslije više od pet sati pregovora postignut važan pomak koji bi mogao da omogući Evropskoj uniji da izbjegne prijetnje američkog predsjednika Donalda Trampa o uvođenju novih i viših carina.

EU uvodi zaštitni mehanizam za evropsku industriju

Dogovor uključuje i poseban zaštitni mehanizam koji bi omogućio Briselu da suspenduje smanjenje carina ukoliko bi američki uvoz ugrozio evropsku industriju.

Takođe, Evropska komisija dobija pravo da obustavi trgovinske povlastice ako SAD do kraja 2026. godine zadrže carine više od 15 odsto na evropski čelik i proizvode od aluminijuma.

Privremeni sporazum dolazi skoro godinu dana nakon što su EU i SAD postigle trgovinski dogovor u Trampovom golf kompleksu Turnberi u Škotskoj.

Prema tom sporazumu, Evropska unija pristala je da ukine carine na američku industrijsku robu, dok je administracija Donalda Trampa prihvatila da ograniči carine na većinu evropskih proizvoda na 15 odsto.

A deal is a deal, and the EU honours its commitments.



I welcome the agreement reached by the European Parliament and the Council on reducing tariffs for US industrial exports to the EU.



This means we will soon deliver on our part of the EU-US Joint Statement, as promised. I… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen)May 20, 2026

"Dogovor je dogovor i Evropska unija poštuje svoje obaveze. Zajedno možemo obezbijediti stabilnu, predvidivu i obostrano korisnu transatlantsku trgovinu", poručila je Fon der Lajen na mreži X.

Tramp prijetio novim carinama i rokovima

Evropski parlament je dva puta odlagao raspravu o sporazumu. Prvi put nakon što je Tramp u januaru zaprijetio preuzimanjem Grenlanda, autonomne teritorije Danske, a drugi put u februaru kada je Vrhovni sud SAD poništio veliki dio njegove carinske politike.

Početkom ovog mjeseca Tramp je poručio da Evropska unija ima rok do 4. jula da ratifikuje trgovinski sporazum sa Vašingtonom, uz upozorenje da će u suprotnom carine biti podignute na "mnogo više nivoe".

Američki predsjednik ranije je najavio i povećanje carina na automobile i kamione iz Evropske unije na 25 odsto, optužujući Brisel da ne poštuje uslove takozvanog "Turnberi sporazuma".

Evropa pokušava da izbjegne trgovinsku eskalaciju

Željana Zovko, glavna pregovaračica Evropske narodne partije za trgovinski sporazum sa SAD, izjavila je da je Evropa uspjela da izbjegne ozbiljnu eskalaciju trgovinskih tenzija.

"Zaštitili smo evropske kompanije, investicije i milione radnih mjesta sa obe strane Atlantika", rekla je Zovko.

Glavni trgovinski pregovarač Evropskog parlamenta Bernd Lange ocijenio je da je proces bio "težak i turbulentan", ali da je na kraju vrijedio truda.

Kako je naveo, pretvaranje zajedničkih obaveza u zakon daje Evropskoj uniji dodatni alat za unapređenje odnosa sa SAD, ali i odgovor na političke pritiske.

