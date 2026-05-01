Novi žestok udarac Trampa: Evropska unija dobija uvećane carine

Tramp podiže carine na 25 odsto na uvoz automobila i kamiona iz Evropske unije.

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je danas na svojoj društvenoj mreži "Truth social" da će uvesti carine od 25 odsto na uvoz automobila i kamiona iz Evropske unije. On tvrdi da Evropska unija ne poštuje u potpunosti dogovoreni trgovinski sporazum zbog čega ih sad kažnjava.

"Jako mi je drago što mogu da najavim da, na osnovu toga što se Evropska unija ne pridržava našeg trgovinskog sporazuma, sljedeće nedjelje povećavam naše carine Evropskoj uniji za sve automobile i kamione koji ulaze u Sjedinjene Američke Države. Carine će biti povećane na 25 odsto.

Ako se automobili proizvode u Sjedinjenim Državama, onda nema carina. Mnoge fabrike automobila i kamiona su već izgradnji, investirano je više od 100 milijardi dolara - rekord u auto-industriji i proizvodnji kamiona.

Ove fabrike, sa američkim radnicima, će uskoro biti otvorene. Nikada se tako nešto nije događalo u Sjedinjenim Državama", naveo je Tramp.

