Novi žestok udarac Trampa: Evropska unija dobija uvećane carine

Novi žestok udarac Trampa: Evropska unija dobija uvećane carine

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Tramp podiže carine na 25 odsto na uvoz automobila i kamiona iz Evropske unije.

Tramp podiže carine za EU Izvor: EPA-EFE/KENT NISHIMURA / POOL

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je danas na svojoj društvenoj mreži "Truth social" da će uvesti carine od 25 odsto na uvoz automobila i kamiona iz Evropske unije. On tvrdi da Evropska unija ne poštuje u potpunosti dogovoreni trgovinski sporazum zbog čega ih sad kažnjava.

"Jako mi je drago što mogu da najavim da, na osnovu toga što se Evropska unija ne pridržava našeg trgovinskog sporazuma, sljedeće nedjelje povećavam naše carine Evropskoj uniji za sve automobile i kamione koji ulaze u Sjedinjene Američke Države. Carine će biti povećane na 25 odsto.

Ako se automobili proizvode u Sjedinjenim Državama, onda nema carina. Mnoge fabrike automobila i kamiona su već izgradnji, investirano je više od 100 milijardi dolara - rekord u auto-industriji i proizvodnji kamiona.

Ove fabrike, sa američkim radnicima, će uskoro biti otvorene. Nikada se tako nešto nije događalo u Sjedinjenim Državama", naveo je Tramp.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

